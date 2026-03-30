Getafe CF

El Getafe cierra la incorporación de Satriano hasta 2030

El Getafe CF ha dado un paso decisivo en la planificación de su proyecto a medio y largo plazo al cerrar el fichaje en propiedad de Martín Satriano, quien quedará vinculado al club madrileño hasta junio de 2030. La operación, acordada con el Olympique de Lyon, responde a la clara intención de la entidad azulona de consolidar una base sólida de jugadores jóvenes con proyección, capaces de adaptarse a la exigente filosofía competitiva que caracteriza al equipo dirigido por José Bordalás. Este movimiento no solo refuerza el presente, sino que también proyecta estabilidad y ambición en el futuro inmediato del club.