Horario y dónde ver España - Egipto, uno de los últimos tests mundialistas de la Selección

España y Egipto se enfrentan este martes 31 de marzo en un atractivo partido amistoso internacional que se disputará en el RCDE Stadium de Barcelona, coincidiendo con fecha FIFA. Este choque se presenta como una prueba exigente para ambas selecciones, que continúan afinando su preparación para el Mundial 2026, donde aspiran a ser protagonistas; sobre todo, 'La Roja', actual campeona de Europa y finalista de la última UEFA Nations League.

La selección española llega con buenas sensaciones tras una convincente victoria 3-0 ante Serbia, evidenciando solidez y juego colectivo. Por su parte, Egipto también aterriza en Barcelona con confianza después de su triunfo 4-0 frente a Arabia Saudí, confirmando su potencial ofensivo y su evolución en el panorama internacional.

Aunque se trata de un amistoso, el duelo tiene aroma de gran cita. Egipto formará parte del Grupo G, mientras que España competirá en el Grupo H, lo que deja abierta la posibilidad de un cruce en fases eliminatorias, por ejemplo, en dieciseisavos si España concluyera líder y los egipcios terceros. Así que este enfrentamiento puede servir como anticipo de un hipotético duelo en rondas decisivas, con dos equipos que buscan medir su nivel, ajustar aspectos tácticos y lanzar un mensaje de competitividad.

Rafa Jarque

Dónde ver España vs Egipto en España: TV

El España - Egipto en directo podrá seguirse en España a través de la televisión pública, además de en la página web de SUPER.

Horario del España vs. Egipto

Día: Martes 31 de marzo

Martes 31 de marzo Estadio: RCDE Stadium (Barcelona)

RCDE Stadium Hora: 21:00 horas

TV: La1 de TVE y RTVE Play (on line).

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Este amistoso internacional España vs. Egipto será una excelente oportunidad para ver en acción a dos selecciones en crecimiento, en un duelo que promete intensidad, calidad y ritmo competitivo. Después de este amistoso con Egipto, a la Selección le tocará acabar la preparación poco antes del Mundial, en los comienzos de junio, con dos últimos duelos ante selecciones por determinar, se espera que una de ellas sea una de las anfitrionas. Ambos partidos podrían ser ya en tierras americanas.