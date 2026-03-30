Las invencibles chicas de Cracks

Los éxitos de la Selección española Femenina, así como de clubes como el FC Barcelona han servido como locomotora para que el fútbol femenino viva un crecimiento imparable y la Comunitat Valenciana es una de las que más está viviendo este fenómeno deportivo. Recientemente la selección sub14 se proclamó campeona de España como muestra del fenomenal trabajo que se realiza en la base.

Cada fin de semana, miles de niñas saltan a los campos de la Comunitat guiadas por una pasión futbolera que va en aumento y generan historias alejadas de los focos mediáticos pero dignas de ser contadas. Una de ellas la está protagonizando el grupo de chicas que conforman el equipo Infantil B de Cracks, que ha conseguido mantenerse invicto hasta estas alturas del campeonato, en total en sus 16 partidos ligueros. Para poner el dato en contexto, las chicas de Paco Ballester, su entrenador, son el único equipo que sigue sin perder entre de los más de 40 (masculino y femenino) que forman la histórica escuela de fútbol de Cracks.

El Infantil B de Cracks celebra la victoria contra el Atlético Vallbonense que le permite seguir invicto / SD

El único 'B' en conseguirlo

A nivel de toda la Comunitat, hay un total de 130 equipos en la categoría infantil (Primera y Segunda) y sólo son seis los que no conocen la derrota esta temporada, siendo las chicas de Cracks el único B en lograrlo. Esto se traduce en que la mayoría de sus integrantes son Infantiles de primer año (12-13 años). El equipo está formado por Stella, Leyre, Aurora, Valeria, Cristina, Olivia, Lia, Isabela, Julia, Ania, Ariana, Gema, Fernanda, Chloé, Evia, Alejandra, Isabel, Erica, Martina, Irta y Lola. Su entrenador es un joven valenciano, Paco Ballester, ayudado por Quique García, y el trabajo de todos les está permitiendo vivir una experiencia fabulosa, que no se traducirá en grandes titulares, pero sí en una felicidad inmensa para estas niñas y sus familias, que cada fin de semana disfrutan de esta pasión.

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Líderes

El pasado fin de semana fue una buena muestra de ello, pues se disputaban la primera posición ante el Atlético Vallbonense y en las gradas del cuidado campo de césped natural de Cracks se vivió un ambiente futbolero como no se recordaba. Al final, la victoria de las chicas de Cracks (4-0), les permitió seguir con su racha invencible, que algún día acabará, pero que por el camino les deja a estas jóvenes jugadoras vivencias inolvidables que contribuyen al necesario crecimiento del fútbol femenino.