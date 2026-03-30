La justicia francesa resuelve el conflicto entre Cardiff y Nantes por el caso Emiliano Sala

La justicia francesa ha puesto punto final al largo conflicto judicial derivado de la muerte de Emiliano Sala, el delantero argentino fallecido en un accidente aéreo en enero de 2019 cuando viajaba para incorporarse a su nuevo equipo. Siete años después de la tragedia que conmocionó al mundo del fútbol, el Tribunal Mercantil de Nantes ha desestimado la reclamación de 122 millones de euros presentada por el Cardiff City contra el FC Nantes, y ha fijado en 480.000 euros la cantidad que el club británico deberá abonar al conjunto francés.

El fallo supone el cierre definitivo de una disputa que ha atravesado distintas instancias judiciales y deportivas desde el accidente ocurrido el 21 de enero de 2019 sobre el Canal de la Mancha. Sala, de 28 años, se encontraba en pleno proceso de traspaso tras haber sido fichado por el Cardiff por 17 millones de euros, en una operación que generó controversia incluso antes de que se produjera el fatal desenlace.

Una tragedia que marcó al fútbol europeo

El fallecimiento de Emiliano Sala no solo dejó un vacío irreparable en su familia y en sus compañeros, sino que también abrió un complejo escenario legal en torno a la responsabilidad del vuelo y la validez del traspaso. El delantero argentino había sido uno de los jugadores más destacados del Nantes, donde se convirtió en ídolo por su entrega y capacidad goleadora, lo que motivó su fichaje por el Cardiff en el mercado de invierno.

Una persona ora por la vida de Emiliano Salas / Thibalt Camus- EFE

Sin embargo, el futbolista nunca llegó a debutar con el club galés. El avión privado en el que viajaba desapareció en circunstancias que posteriormente fueron objeto de investigación, generando múltiples interrogantes sobre la organización del vuelo y las condiciones en las que se llevó a cabo.

La batalla judicial y el papel del TAS

El conflicto legal tomó forma cuando el Cardiff cuestionó el pago del traspaso, alegando que la operación no debía completarse tras la muerte del jugador. No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que el fichaje era válido en el momento del accidente, obligando al club galés a asumir sus compromisos económicos con el Nantes.

Lejos de cerrarse, la disputa se intensificó en 2023, cuando el Cardiff presentó una demanda ante la justicia francesa reclamando 122 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. El club argumentaba que la pérdida de Sala tuvo un impacto directo en su rendimiento deportivo y en su permanencia en la máxima categoría, llegando incluso a estimar los goles y puntos que el delantero habría aportado.

El fallo definitivo: indemnización simbólica y cierre del caso

El Tribunal Mercantil de Nantes ha rechazado de forma contundente esa reclamación, al considerar que no existían bases suficientes para atribuir al Nantes la responsabilidad en la organización del vuelo ni en las consecuencias derivadas del accidente. Como resultado, la indemnización fijada (480.000 euros) queda muy lejos de las cifras reclamadas por el Cardiff, marcando un desenlace claramente favorable al club francés.

La resolución, anunciada el 30 de marzo, pone fin a años de litigios y supone un alivio para las partes implicadas, aunque no borra el dolor asociado a la pérdida de Emiliano Sala. En la audiencia estuvo presente la madre del futbolista, en un gesto que recordó que, más allá de cifras y disputas legales, el caso siempre ha tenido en su centro una tragedia humana.

El legado de Emiliano Sala

Más allá del resultado judicial, el nombre de Emiliano Sala permanece ligado a una de las historias más conmovedoras del fútbol moderno. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo y la superación, quedó truncada en el momento en que estaba a punto de dar el salto más importante de su carrera.

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Una foto de archivo de Emiliano Sala. / EP

El cierre del caso judicial no supone un final emocional para quienes lo conocieron o siguieron su carrera, pero sí establece un punto final en el ámbito legal. Siete años después, el fútbol europeo sigue recordando a Sala no solo por lo que fue como jugador, sino por el impacto que su pérdida dejó en el deporte.