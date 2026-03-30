Un Servette FC ‘españolizado’ reina en Suiza

Un título con sello español. Young Boys y Servette FC se volvieron a ver las caras en la final de la Copa de Suiza el domingo pasado. Y como sucedió en los últimos dos precedentes coperos —tanto la final de 2024 como el choque de cuartos de final de 2025— el triunfo se lo llevó Les Grenats. Lo hizo con varias jugadoras españolas sobre el verde, reflejo de una tendencia que se ha consolidado en el equipo en las últimas temporadas. Porque desde hace cinco años recibe el sobrenombre de ‘Spanish Servette’: actualmente, junto a las cuatro futbolistas que hay en la plantilla —tres de ellas incorporadas este curso— se suma la torrentina Marta Peiró, directora deportiva de la sección femenina del club.

En —casi— cada una de las líneas sobresale una española. En la portería, Enith Salón se ha convertido en un muro infranqueable:de los 19 partidos que ha disputado hasta la fecha, ha mantenido la portería a cero en 15 de ellos. Casi nada. Su gran actuación bajo palos le llevó a regresar a ‘La Roja’ casi tres años después de su última presencia en una convocatoria. Peiró no escatimó elogios en la presentación de la guardameta cuando reconoció que “Enith es una portera de clase mundial con una gran cantidad de cualidades: reflejos, juego de pies, relajación y determinación. Da prioridad al equipo, es una auténtica jugadora de equipo. Con sólo 23 años, tiene un futuro brillante por delante”.

Pero el Servette FC no solo pescó del Valencia CF a la guardameta moncadense, también incorporó en la faceta ofensiva a Asun Martínez. Como era de esperar, la jugara ilicitana cayó de pie en el equipo suizo. Tanto fue así que no tardó en hacerse dueña de la banda izquierda, donde se desenvolvió como pez en el agua. Deslumbrante con su capacidad de retención de balón en espacios reducidos y catalizadora de varios ataques del cuadro ginebrés, ha partido como titular en 10 de los 15 partidos que ha disputado y ha sumado cuatro asistencias y tres dianas.

Las jefas de la final

Aunque para goles, el de Paula Serrano en la final de la Copa de Suiza. Porque el tanto que dio la victoria —y el título— a Les Grenats llevó firma española. No es nada nuevo. Ya lo hizo en la final de 2024, cuando abrió el marcador con un disparo con la diestra tres minutos después del pitido inicial. Pero esta vez, en su octava temporada defendiendo el escudo del Servette FC, encontró en Cristina Librán su mejor socia: la joven madrileña botó una falta directa al centro del área donde apareció Serrano con la testa para enviar el balón al fondo de las mallas.

SRF

La cacereña aterrizó en el Servette FC en la temporada 2017/18, cuando se convirtió en la sección femenina del club que da nombre —anteriormente era Football Féminin Chênois Genève—. Son más de 140 partidos defendiendo la elástica del cuadro ginebrés y más de 35 goles en su haber. Muchos de ellos son especiales y ahora tiene otra diana que añadir a esa colección y Cristina Librán, una asistencia que nunca olvidará. La exjugadora del Madrid CFF fichó en el mercado estival por la Juventus y, tras unos meses como bianconeri, recaló en calidad de cedida en Les Grenats, donde ya ha aportado con un gol ante el GC Zúrich.

Intratables en Copa y Liga

Pero el Servette FC no solo ha estado intratable en el torneo copero —37 goles a favor y solo 3 en contra—, sino también en la Women’s Super League, donde lidera la competición liguera con 47 puntos, fruto de las quince victorias cosechadas y los dos empates concedidos. Todavía queda un último baile ante el FC Basel 1893. Eso sí, nada ni nadie les podrá quitar la corona de campeonas de liga, ya que la distancia con el segundo clasificado, el Young Boys, es de 14 puntos. Será este sábado cuando se dispute ese último enfrentamiento de la competición regular, a partir de entonces habrá tiempo suficiente para celebrar la gran temporada que ha firmado el ‘Spanish Servette’.

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Asun Martínez y Cristina Librán celebran el triunfo del Servette FC / Servette FC

Trabajo a la sombra

Marta Peiró asumió el cargo de directora deportiva de la sección femenina del Servette FC después de verse obligada a colgar las botas con apenas 24 años, debido a la endometriosis que le fue diagnosticada cuando aún era jugadora del propio club. Desde entonces, su labor se ha desarrollado lejos de los focos, pero con un impacto cada vez más evidente en el crecimiento del equipo. Porque los resultados avalan su trabajo: desde su incorporación al staff, el conjunto ginebrés ha conquistado ya tres títulos. Un éxito colectivo en el que su figura, discreta pero determinante, merece también un reconocimiento.