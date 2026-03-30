La 'Valencia Cup Girls 2026' arranca a ritmo de récord

València acogerá del 2 al 5 de abril la Valencia Cup Girls 2026, sexta edición del torneo internacional de fútbol femenino que reunirá a 580 jugadoras procedentes de una decena de países, “cifras que constituyen un récord tanto de participación como de naciones representadas en este evento deportivo exclusivamente femenino”, tal como ha destacado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

“Se trata de un un evento que posiciona a València como una ciudad que apuesta por el deporte femenino y confirma los datos en cuanto a la incorporación de la mujer al deporte”, ha asegurado la concejala, quien también ha destacado la “que la Comunidad valenciana está por encima de la media nacional en lo que se refiere a niñas que juegan a fútbol y la importancia de aunar esfuerzos para que los torneos y eventos que han demostrado éxito, puedan crecer y hacer crecer a la ciudad”.

El director del torneo y fundador de la Asociación Sportea, Fernando Brotons,ha valorado “el reto de impulsar cada año el crecimiento de este encuentro”. “En este sentido, el carácter internacional es una de las claves y la evolución es notable desde que arrancamos en 2021 sin ningún equipo extranjero. Este año serán equipos de nueve países además de los conjuntos españoles”.

La inauguración del torneo se celebrará en el Velódromo Luis Puig el 2 de abril, los partidos se disputarán del 3 al 5, mientras que el partido de Referentes Memorial a Laura Mansilla se jugará el sábado 4 de abril. En total se disputarán 73 partidos en los campos situados en el antiguo cauce del Turia, pertenecientes a la Fundación Deportiva Municipal de Valencia.

Valencia Cup Girls centra sus esfuerzos en la visibilidad e impulso del fútbol desde las categorías formativas desde cuatro ejes fundamentales: el deportivo, la internacionalización, el turismo deportivo y la experiencia. El torneo alcanza este año su récord de países participantes, con un 70% de internacionalización. Los clubes participantes proceden de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Irlanda del Norte, México, Noruega, Países Bajos, República de Irlanda y España.

Torneig Futbol Internacional València Cup Girls / SD

Partido de Referentes - Memorial Laura Mansilla

Una actividad central de la Valencia Cup Girls siempre es el tradicional partido de Referentes, en el que se brinda reconocimiento, respeto y homenaje a las jugadoras de diferentes generaciones, impulsoras y futbolistas de referencia en cada etapa del fútbol femenino. En esta ocasión el partido será en memoria de Laura Mansilla Plata, histórica jugadora del Levante UD, Colegio Alemán (génesis del Valencia CF Féminas) e integrante de la Selección Valenciana, fallecida en 2017. Este partido, abierto a todo el público se disputará el sábado 4 de abril a las 19:00 horas en el campo del CD Serranos.

Casi un 70% de los equipos participantes en la Valencia Cup Girls 2026 corresponderá a los llegados procedentes de fuera de España. Situación que dejará un ejemplo muy significativo: la categoría sub’16, con dos grupos, estará exclusivamente configurada por escuadras foráneas, pero además las ocho divididas en esos dos cuadros serán todas de países diferentes.

VALENCIA CUP GIRLS 2026 / SD

Por Alemania llegarán los clubes del FFC Turbine Potsdam (un equipo) y el SG Hohensachsen (uno). De Irlanda del Norte llega el South Belfast YFL (uno). Por Países Bajos competirá el VV Sho (tres equipos). Y desde México será el caso del Tijuana FC (uno). Esto en el caso de las naciones debutantes.

Sin embargo, existen varios países y clubes, de hecho, que se han fidelizado al torneo. Noruega y Estados Unidos son los más fieles. La representación norteamericana llegará con el Parkland Soccer Club (uno), el Selectivo San Diego (dos), el Rush Select (uno) y con la firma de David Villa el DV7 NY (uno). Un club clásico es el NSU Norsk Spillerutvikling nórdico (cuatro equipos), sumándose desde el mismo país el Team JC (uno). Desde Inglaterra viajarán delegaciones de los clubes Leeds Schools FA (uno), el Newbury District (uno) y el AFC Henley Hunters (uno). La República de Irlanda estará representada por el Kerry Schoolgirls (uno). Y desde Italia será el BS Soccer Team Fasano (uno).

La representación española estará focalizada en clubes de la Comunitat Valenciana. Repetirá la UE L’Alcudia (cuatro), además vigente campeón de la clasificación general. Defiende título. No se pierde la cita una edición más el Valencia CF Femenino (uno) como tampoco el Mislata CF (uno), el Tavernes Blanques CF (uno), así como el CD Serranos (uno) o el Atlético del Turia CF (uno), en estos dos últimos casos siendo además anfitriones de algunos de los campos en los que se disputará el torneo.

VALENCIA GIRLS CUP 2026 / SD

Arrels, el equipo de la Dana

La organización también celebra el regreso del combinado que se formó también en representación de clubes y/o localidades afectadas por la Dana como fue el equipo Arrels. Las futbolistas de Arrels llegan desde localidades como Paiporta, Guadassuar, Aldaia, Carcaixent, Alzira, Paterna, Corbera, Manises, Alginet, Vilamarchante, Pedralba, La Torre (Valencia), Utiel y Requena, y proceden de clubes, con sus respectivos permisos para participar en este torneo, como el E1 Paiporta, la UD Aldaia, el CDFB L’Eliana, la UD Alzira, el CD Camporrobles, o el Feme Castellón de futsal. Lógicamente, clubes inscritos como tal en el torneo también representan a zonas afectadas.

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La Valencia Cup Girls 2026 está lista para su comienzo y la participación de cerca de 580 jugadoras. Y como en cada edición existe una APP oficial para tener acceso a información de calendarios, resultados, campos de juego, entre otros aspectos. Se puede descargar en la store de Apple o de Android buscando ‘Toursport App’ y marcando Valencia Cup Girls 2026. Más información a través de la web oficial.