¡Fiasco Mundial de Gatttuso con Italia! Las cuatro selecciones europeas que pasan la repesca

Fiasco Mundial de Genaro Gattuso con la selección italiana, que perdió en los penaltis contra Bosnia y no jugará la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. El país está en depresión y con razón. La Azzurra no participa en un Mundial desde el año 2014.

Además de Bosnia, República Checa consiguió su pase al Mundial en los penaltis después de empatar (2-2) con Dinamarca. Además, la Suecia de Victor Gyokeres y la Turquía de Arda Güler se clasificaron minutos antes al ganar a la Polonia (3-2) de Lewandowski y la Kosovo de Muriqi (0-1) respectivamente.

Italia cae en depresión: Tercer Mundial consecutivo KO

Italia estará fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Cayó este martes en los penaltis ante una Bosnia Herzegovina (1-1, 4-1) que jugó en superioridad desde el minuto 41 y que disputará la gran cita por segunda vez en su historia.

Otra vez la pesadilla italiana. La tetracampeona del mundo rozó el Mundial en un partido loco, tenso. Dzeko y compañía sacaron petróleo cuando Italia lo tenía de cara. Y, pese a sobrevivir con uno menos durante 45 minutos y una prórroga, los penaltis, con los errores de Pio Esposito y Cristante, condenaron el sueño de todo un país resignado y deprimido con dos décadas de fútbol terrible.

La otra cara de la moneda, Bosnia. Celebró en casa un éxito tremendo cuando el partido se le puso tan en contra tras el gol de Kean en el minuto 15. La roja a Bastoni les allanó el camino. Y el tiempo, la fortuna de los penaltis y otra gran historia, la de un país con sólo una participación, se abrieron paso pasa completar su gran historia.

En su camino a la posible redención, Italia encontró una dificultad enorme. Tuvo que sobrevivir toda la segunda mitad por la expulsión de Alessandro Bastoni, gran referente de la defensa. Su entrada a destiempo sobre Demirovic en el 41, tras un mal envío de Donnarumma y un exceso de confianza del resto, elevó la dificultad del reto a un nivel extremo.

La suerte para la 'Azzurra' es que ya iba por delante en el marcador. En el infierno bosnio, en un estadio preparado para ser un jugador más de los locales, Kean se erigió en protagonista para encaminar el objetivo, para encarrilar una victoria gigante, una de las más importantes de la cuatro veces campeona de Italia.

Lo mereció Italia, que a diferencia de la semifinal, ante Irlanda del Norte, se vio más suelta. Se creyó con posibilidades y el talento prevaleció ante la presión en esos primeros minutos. Barella aprovechó el error en salida del meta Vasilj, fatal con la zurda, para asistir a Kean en la frontal. El delantero de la 'Fiore', de primeras, desde fuera del área, la colocó perfectamente para poner contra las cuerdas a Bosnia.

El problema es que de esa euforia por un gol que otorgó algo de confianza a los de Gattuso, Italia pasó al sufrimiento. Porque Bosnia encontró en los carriles el punto débil, el lugar que atacar para hacer daño. Dimarco, superado por Bajraktarevic y Dedic. Politano, por Memic. Poco a poco, Italia fue cediendo espacio a una Bosnia que encontró oro con la expulsión de Bastoni.

Cambió radicalmente el duelo. Asedio total de Bosnia desde el inicio de la segunda mitad. Donnarumma tomó protagonismo. Salvó toda ocasión cercana al área con ayuda de una Italia que se cerró en banda con pundonor, pero que acabó claudicando de manera cruel. Después de que Donnarumma hiciera lo imposible con paradas ante Alajbegovic y una del todo increíble a Tahirovic, abajo, reactivo, de valor gol, la 'Azzurra' incluso gozó de opciones de cerrar la eliminatoria.

Fueron unos minutos, pocos, en los que Bosnia se descuidó. Kean a la contra se plantó en el área contra Vasilij, pero su disparo fue muy alto. Su sustituto, Pio Esposito, desde la frontal, definió alto también cuando tuvo tiempo de disparar. Y Dimarco, por querer golpear de primeras dentro del área, dejó escapar otra gran opción.

Y así, Italia lo pagó caro. Porque Bosnia continuó con su plan. Hasta que el centro lateral acabó pagando. Centro de Dedic, remate de Dezko con polémica por posible falta sobre Mancini, paradón de Donnarumma y, en el rechace, gol de Tabakovic. A 9 minutos del final, Bosnia revivió. E Italia firmó casi su sentencia.

No pudo acabar de rematar el trabajo el combinado balcánico en esos minutos. Donnarumma lo evitó con otra mano a Demirovic de cabeza. El partido, inveitablemente, se fue a la prórroga. Otra media hora más de superioridad para Bosnia, de infierno para Italia. El Mundial, en juego. Ambas selecciones, 12 años sin jugarlo.

Bosnia marcó el ritmo. Una jugada pudo cambiarlo todo. Palestra encontró espacio a la espalda y con zancada se plantó en la frontal. Fue derribado por Muharemovic, en una acción muy parecida a la de Bastoni. Sin embargo, sólo fue amarilla. Italia se igualó durante unos minutos con su rival por puro empuje. Pio Esposito rozó el gol de cabeza, pero Vasilj sacó una mano salvadora.

El partido, lleno de intensidad, de esfuerzo, de miedo, de valentía, de honor, se decidió en los penaltis. Los once metros fueron el juez que decidió el vencedor del billete al Mundial. Los fallos de Pio Esposito, en el primer penalti italiano, y de Cristante, condenaron sus opciones. Bajraktarevic acabó por poner el broche de oro. Italia, otra vez fuera. Bosnia, por segunda vez al Mundial.

- Ficha técnica:

1 - Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Memic (Burnic, m.72), Katic, Muharemovic, Kolasinac (Alajbegovic, m.46); Dedic, Sunjic (Tahirovic, m.46), Basic (Tabakovic, m.72), Bajraktarevic; Demirovic (Hadziahmetovic, m.115), Dzeko.

1 - Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (Palestra, m.46), Barella (Frattesi, m.86), Locatelli (Cristante, m.71), Tonali, Dimarco (Spinazzola, m.91); Kean (Pio Esposito, m.71) y Retegui (Gatti, m.44).

Goles: 0-1, m.15: Kean; 1-1, m.79: Tabakovic.

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Tahirovic (m.54), Muharemovic (m.103), Katic (m.115), por parte de Bosnia y Herzegovina; y a Donnarumma (m.81), Frattesi (m.122) por parte de Italia. Expulsó con roja directa a Bastoni (m.41).

Incidencias: encuentro correspondiente a la final de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el Estadio Zenica - Bilino Polje de Zenica (Bosnia).

Zenica (Bosnia and Herzegovina), 31/03/2026.- Players of Bosnia and Herzegovina celebrate after the team won the penalty shoot-out during the FIFA World Cup 2026 European playoff match between Bosnia and Herzegovina and Italy in Zenica, Bosnia and Herzegovina, 31 March 2026. (Mundial de Fútbol, Bosnia-Herzegovina, Italia) EFE/EPA/NIDAL SALJIC / NIDAL SALJIC / EFE

La República Checa se agranda en los penaltis

La República Checa volverá a un Mundial veinte años después tras derrotar a Dinamarca en los penaltis en un partido lleno de sufrimiento, su segunda eliminatoria ganada desde los once metros en cinco días.

Los checos habían levantado el jueves en casa un 0-2 frente a Irlanda para ganar en los penaltis, con Kovar vestido de héroe. Este martes volvió a detener uno, pero esta vez ayudó también el rival, que mandó un tiro al larguero y otro a las nubes.

Con más lucha que juego, el equipo local aguantó el empuje de los daneses con orden y sacrificio y supo aprovechar su ocasión.

Dinamarca sólo cambió al central Andersen, sancionado en el anterior partido, en el once que había goleado a Macedonia del Norte. Koubek apostó por tres caras nuevas, Soucek incluido, y por jugar con línea de cinco atrás.

Todo saltó por los aires en el minuto 3. Un mal despeje de la zaga danesa lo transformó Sulc en el 1-0 con un trallazo desde el borde del área.

No acusaron el golpe los daneses, que respondieron enseguida y acumularon hasta media docena de ocasiones en veinte minutos para al menos irse al descanso con un empate. En casi todas estuvo involucrado Højlund, al que los checos no podían parar, sobre todo en el juego directo.

Pero unas veces fue Kovar y otras la falta de precisión en el último pase las que impidieron el empate.

Los checos, que no tenían problema en ceder terreno, amenazaron en un par de contras muy peligrosas, ambas conducidas por Sulc. Pero a Provod se le fueron por poco un tiro cruzado, al igual que otro en un uno contra uno frente a Hermansen tras un pase tremendo del atacante del Lyon.

Dinamarca se fue desinflando y acabó la primera parte con malas sensaciones, atascada en ataque e insegura atrás.

No cambió el panorama en la segunda. Los daneses tenían la pelota, pero no creaban peligro. Højlund, en un cabezazo que se fue alto, creaba lo más parecido a una oportunidad.

Los checos estaba cómodos dándole la pelota a Dinamarca y dejando pasar el tiempo, con el partido cada vez más trabado.

Cuando peor pintaba, Damsgaard, que no había estado demasiado afortunado hasta entonces, le puso en la cabeza una pelota a saque de falta al central Andersen, que se adelantó al portero.

Dinamarca era la única que lo buscaba, frente a un rival que parecía acusar la prórroga de hace cinco días y apenas daba señales de vida en alguna arrancada de Sulc o a balón parado.

Mæhle, Damsgaard y Højlund estuvieron cerca del gol que podría haber evitado el tiempo añadido, al que se agarraron los checos, que sacaron fuerzas para dar la cara contra una Dinamarca que tampoco parecía sobrada o no se atrevió a ir a por el partido.

Y a base de coraje, en una jugada confusa, Krejci recogió un rechace dentro del área pequeña que rebotó en Bah y acabó en gol.

Højbjerg la tuvo justo antes del descanso de la prórroga, pero finalizó muy desviado la única jugada danesa de mérito.

Brian Riemer se la jugó metiendo a otro delantero, Kasper Høgh, del Bodø-Glimt noruego, Y el atacante del equipo milagro en la Liga de Campeones de este año hizo el suyo con un cabezazo sensacional en otra jugada a balón parado que rescató a un equipo que ya parecía desesperado.

Hasta que llegaron los penaltis, la República Checa se hizo grande y Dinamarca se empequeñeció para perder un billete al Mundial que tenía en la mano en la fase previa pero dejó escapar con un empate en casa contra Bielorrusia y una sonrojante derrota en Escocia.

- Ficha técnica

2 (3) - República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Provod (Chytil, m.68), Soucek, Darida (Cerv, m.60), Zeleny; Schick (Chory, m.90), Sulc (Sadilek, m.113).

2 (1) - Dinamarca: Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson (Nørgaard, m.60), Mæhle; Højbjerg, Hjulmand (Høgh, m.105), Froholdt (Eriksen, m.72); Isaksen (Dreyer, m.86), Højlund, Damsgaard (Jensen, m.115).

Goles: 1-0, m.3: Sulc; 1-1, m.72: Andersen; 2-1, m.100: Krejci; 2-2, m. 11: Høgh.

Penaltis. Højlund (DIN): fallo; Chory (CZE); gol; Eriksen (DIN): gol; Soucek (CZE): gol; Dreyer (DIN): fallo; Krejci (CZE): fallo. Jensen (DIN): fallo. Sadilek (CZE): gol.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Nelsson (m.21), Andersen (m.106), por Dinamarca; Zeleny (m.45), por la República Checa.

Incidencias: encuentro de final de la repesca europea para el Mundial 2026 disputado en el estadio EPET Arena de Praga.

La celebración de los checos / MARTIN DIVISEK

Gyokeres aparta del Mundial a Lewandowski

No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera de la próxima edición del torneo de los torneos en Estados Unidos, México y Canadá, por más méritos que hizo durante los 90 minutos para haber salido ganador.

A sus 37 años -cumplirá 38 en agosto-, su despedida del Mundial, sin saberlo, fue hace ya cuatro años, en Catar 2022. Su último partido en esta competición queda marcado en el 4 de diciembre de 2022, en los octavos de final, en la derrota por 3-1 contra Francia en el estadio Al Thumama. Su adiós fue con gol, en los últimos minutos de aquel choque.

Y será el primer Mundial de Gyokeres, el atacante del Arsenal, el goleador de Suecia, con cuatro goles, tres en la semifinal y el último y decisivo de la final. Hoy, el héroe de su país.

Polonia empezó potente en Solna. Pero Suecia golpeó primero. Su única ocasión del primer tiempo fue un golazo de Anthony Elanga. Un zurdazo a la escuadra, después del bonito e inteligente toque de tacón hacia atrás de Ayari. También hubo desajuste de su rival, tan solo el extremo del Newcastle como para armar un disparo tremendo en el área.

Era el minuto 19. Mereció el empate rápido Polonia. Lo negó la extraordinaria estirada de Nordlfelt. El portero sueco respondió con unos reflejos increíbles a la volea de Swiderski. Pero también falló después, en el 1-1 superada la media hora. El lanzamiento con la derecha de Zalewski, resbalón incluido, se complicó con un bote endiablado y decisivo.

La igualada no extrañó a nadie. El equipo Robert Lewandowski y compañía lo manejaba todo hasta entonces. Dueño de la posesión, los espacios y el encuentro, siempre en campo contrario, alejada Suecia y Viktor Gyokeres del área visitante, ante la presión, la insistencia y el dominio polaco. Nordfelt sostuvo el 1-1 después, esta vez ante Zielinski.

Ya remontó Polonia a Albania el pasado viernes. Pero este martes su control era mucho más evidente. No sentía el riesgo del contragolpe de su adversario, no percibía la inquietud de entonces y disputaba el partido que había diseñado en su cabeza y en la pizarra Jan Urban. Su recuperación era veloz, su presencia en ataque constante.

Sólo faltaba el gol. Pero fue al revés. El fútbol. Suecia atravesó al otro campo mucho tiempo después. Una falta lateral promovió su ocasión. El envío de Nygren, el cabezazo de Lagerbielke, a la espalda de su marcador, adelante del portero, y el gol del equipo sueco. La apoteosis de la grada, la incredulidad de Polonia, vuelta a empezar para la remontada.

Se cruzó de nuevo Nordfelt, atento y resolutivo, cuando Kaminski controló y remató un pase en largo ya al borde del descanso, al que Polonia se fue disconforme, cabizbajo Lewandowski, inmerecido seguramente el resultado en contra, golpeado por los dos únicos remates rivales del primer tiempo por los nueve que había propuesto su equipo.

La segunda parte siguió igual. Polonia empató en el minuto 55, con el gol de Swiderski en su irrupción dentro del área. Revisado por el VAR, segundos de tensión sobre el campo, mirada hacia arriba del goleador, el vídeo ratificó el 2-2, entre la celebración de Jan Urban. La recompensa para el trabajo de su selección: mejor en cada sector, menos en pegada.

Y fue decisivo para su derrota, en un triple remate de Suecia. El primero lo salvó el portero Grabara, el segundo se estrelló contra el poste y el tercero lo remachó Viktor Gyokeres para llevar a Suecia al Mundial tras su ausencia en Rusia y dejar fuera a Lewandowski.

- Ficha técnica:

3 - Suecia: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga (Bergvall, m.69), Ayari, Karlström (Zeneli, m.69), Nygren (Lundgren, m.81); Gyökeres.

2 - Polonia: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior; Cash (Grosicki, m.90), Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński; Swiderski (Pietuszewski, m.63) y Lewandowski.

Gol: 1-0, m.19: Elanga. 1-1, m.32: Zalewski. 2-1, m.44: Lagerbielke. 2-2, m.55: Swiderski. 3-2, m.88: Gyokeres.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los polacos Kiwior (m. 43) y Pietuszewski (m. 64)y al sueco Kalström (m. 61).

Incidencias: partido final de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el estadio Strawberry de Solna ante unos 50.000 espectadores.

STOCKHOLM (Sweden), 31/03/2026.- The team of Sweden celebrates after the FIFA World Cup 2026 European playoffs match between Sweden and Poland at Strawberry Arena in Stockholm, Sweden, 31 March 2026. (Mundial de Fútbol, Polonia, Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/Jonas Ekstromer SWEDEN OUT. SWEDEN OUT / Jonas Ekstromer / EFE

Turquía y Güler, al Mundial; Kosovo y Muriqi, sin sueño

Turquía, comandada por el jugador del Real Madrid Arda Güler y por el del Juventus Kenan Yildiz, logró el regreso, veinticuatro años después, a la fase final de un Mundial, algo que se le resiste a Kosovo, derrotada 0-1 en Pristina por el gol del atacante del Fenerbahce Kerem Akturkoglu.

Pocas veces tendrá tan cerca el acceso a la fase final de un gran evento el combinado kosovar, independiente desde hace una década, que se quedó en puertas de un Campeonato del Mundo. Pero fue inferior, superado por la experiencia de los jugadores otomanos, más acostumbrados a momentos relevantes, miembros de grandes clubes.

Es el caso de Güler, que fue de menos a más en Pristina, y de Yildiz, por momentos el mejor del combinado de Vincenzo Montella, desequilibrante.

Turquía, que jugará en el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, prolongó su buena dinámica, invicta en ya seis encuentros y que aplacó como pudo la insistencia y el furor local reflejado en un remate de Veldin Hodza que taponó Abdulkerim Bardacki y otra justo después de Kreshnik Hajrizi que evitó Cakir.

Tardó media hora en sacudirse el dominio Turquía, que había ganado los tres partidos que previamente había jugado con Kosovo, y Orkun Kokcu tiró fuera por poco en una asistencia de Arda Güler. Después, en los mejores momentos visitantes, fue en las botas de Yildiz y bajo palos salvó Hajrizi aunque Fisnik Asllani pudo poner por delante a Kosovo en un tiro que dio en el larguero.

Se salvó Turquía que tomó ventaja al inicio de la segunda parte en una buena combinación entre Kerem Akturkoglu que logró anotar tras hacer la pared con Orkun Kokcu para batir a Arijanet Muric.

El gol frustró al equipo local. Yildiz tuvo el segundo pero Kosovo tiró de la fe que le ha llevado hasta este momentos y obligó a Cakir en erigirse en salvador. No fue suficiente.

Turquía resistió y selló su objetivo. Disputará por tercera vez en su historia, tras 1954 y el 2002, una fase final. Kosovo se queda en puertas.

- Ficha técnica:

0 - Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova, m.71), Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti, m.84), Dion Gallapeni; Veldin Hodza (Albion Rahmani, m.91), Elvis Rexhbecaj (Milot Rashica, m.80), Florent Muslija; Fisnik Asllani y Vedat Muriqi.

1 - Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik (Mert Muldur, m.89), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Eren Elmali, m.84); Arda Guler (Salih Ozcan, m.83), Orkun Kokcu, Kenan Yildiz (Denis Gul, m.89); y Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz, m.68).

Goles: 0-1, mm.52: Kerem Akturkoglu.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Albian Hajdari, Florent Mullija y Milot Rashica, de Kosovo y a Kerem Akturkoglu, Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Zeki Celik y Ugurcan Cakir, de Turquía.

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Incidencias: encuentro final de la repesca, eliminatoria C, disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina ante cerca de 14.000 espectadores.