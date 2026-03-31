La Nucía acogerá del 2 al 5 de abril la I edición de la Next Star Cup

La Nucía Ciudad del Deporte acogerá del 2 al 5 de abril la primera edición de la Next Star Cup de futbol. Un torneo que contará con la participación de canteras y academias nacionales tan destacadas como las de FC Barcelona, Real Sociedad, Athletic Club o internacionales como el Como 1907 de Italia o el Club América de México. Más de 1.000 jugadores de 74 equipos competirán en este torneo en que habrá dos modalidades: futbol 11 y futbol 7 y se desarrollará en los campos de la Ciutat Esportiva Camilo Cano

Esta I Next Star Cup de futbol está organizada por Goal Xperience y Nextera Sport con la colaboración de la concejalía de Deportes y el CF La Nucía. En la presentación de este evento estuvieron presentes Alex Pla, director del torneo, Javier Tárraga representante de Goal Xperience y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

74 clubes y participación nuciera

La primera edición de la Next Star Cup de futbol base acogerá a los principales clubes del territorio nacional: FC Barcelona, Valencia CF, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad, Elche CF, Real Murcia, CD Eldense, CD Castellón, Rayo Vallecano… así como equipos internacionales como el América de México, el Ajax de Amsterdam o el Como 1907 de Italia. La competición contará con la participación de 74 equipos, más de 1.000 jugadores y un total de 233 partidos a lo largo de cuatro días.

En este torneo también participará el CF La Nucía que hará de “anfitrión” en este torneo. Este torneo acogerá partidos de las categorías Prebenjamín, Benjamín, y Alevín en Futbol 7, e Infantil, Cadete y Cadete Femenino en futbol 11. El torneo comenzará este jueves día 2 y finalizará el domingo 5 de abril con las finales y entregas de trofeos (después de cada final).

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Turismo deportivo

Además del valor deportivo, el torneo tendrá también un importante impacto turístico y económico. La organización prevé cerca de 6.000 pernoctaciones durante el torneo que, al tratarse de futbol base, hará que no solo jugadores si no también familiares permanezcan por La Nucía y comarca durante los días del evento, con un impacto económico próximo a 1 millón de euros.