OFICIAL: El Tottenham ya tiene nuevo entrenador

El Tottenham Hotspur ha hecho oficial la contratación de Roberto De Zerbi como nuevo entrenador. El técnico italiano suple a Igor Tudor (estaba Bruno Saltor de interino) y asume el reto de liderar un nuevo proyecto deportivo en el conjunto londinense hasta junio de 2031con el objetivo de devolver al club a la élite competitiva.

En sus primeras declaraciones, De Zerbi se mostró entusiasmado por su llegada a los “Spurs”: aseguró estar “encantado de unirse a este fantástico club”, al que definió como “uno de los más grandes y prestigiosos del mundo”. El entrenador subrayó además la ambición de la directiva, destacando la intención de construir un equipo capaz de lograr grandes éxitos a través de un estilo de juego atractivo que conecte con la afición. “He firmado un contrato a largo plazo para darlo todo y cumplir esos objetivos”, afirmó.

El italiano también dejó claro cuál será el foco inmediato: escalar posiciones en la Premier League antes del final de la temporada. “Nuestra prioridad a corto plazo es subir en la tabla. Estoy deseando empezar a trabajar en el campo de entrenamiento con estos jugadores para lograrlo”, añadió.

Por su parte, el director deportivo del club, Johan Lange, destacó que De Zerbi era la primera opción de la entidad de cara al próximo mercado veraniego: “Es uno de los entrenadores más creativos e innovadores del fútbol mundial y cuenta con una gran experiencia al más alto nivel, incluida la Premier League”.

Desde el Sassuolo

Nacido en Brescia, De Zerbi inició su carrera en los banquillos en Italia tras una trayectoria como futbolista de casi 300 partidos. Su salto a la élite llegó en 2018 con el US Sassuolo Calcio, donde se consolidó como uno de los técnicos más atractivos por su propuesta ofensiva y basada en la posesión.

Posteriormente dirigió al Shakhtar Donetsk, con el que conquistó la Supercopa de Ucrania y compitió en la Liga de Campeones. Su etapa en el Brighton & Hove Albion supuso un salto cualitativo, logrando la mejor clasificación histórica del club y su primera participación europea.

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Antes de su llegada a Londres, el técnico italiano dirigió al Olympique de Marseille, al que llevó al subcampeonato de la Ligue 1 en la temporada 2024/25, asegurando su presencia en la próxima Liga de Campeones. Ahora, De Zerbi afronta el desafío de trasladar su exitoso modelo de juego al Tottenham y cumplir con las altas expectativas del club y su afición.