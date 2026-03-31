Triplete de titularidades para Nacho Pérez y gol de Carlos Maciá ante Bulgaria

Buenas noticias para los canteranos valencianos del Levante UD y del Villarreal CF, convocados con la selección española Sub-18. Con el triunfo por 0-2 ante Bulgaria, España arrasa con pleno de victorias y se clasifica para la Ronda 2 que se disputará el próximo curso en busca de una plaza para el Campeonato de Europa 2027. Son tres victorias ante Croacia (4-0), Inglaterra (1-3) y este último ante el conjunto búlgaro.

Nacho Pérez, canterano granota, suma tres titularidades consecutivas frente a Bulgaria, Croacia e Inglaterra. El lateral derecho sigue dejando buenas sensaciones con la Sub-18 y ya se ha adueñado de esa demarcación. Por su parte, Carlos Maciá, centrocampista groguet, que había salido de suplente en los dos primeros encuentros, este último volvió a salir desde el banquillo y firmó un gran gol desde la frontal del área en el minuto 93 para poner el 0-2 definitivo.

Carlos Maciá celebrando su gol ante Bulgaria / RFEF

Cierre perfecto ante Bulgaria

La selección española Sub-18 cierra la Ronda 1 con nueve puntos y nueve goles a favor. Los de David Tenorio salieron mandando desde el primer minuto. Guille Fernández, Rubén de Sá y Miguel Llorente tuvieron varias ocasiones de peligro en la primera parte, aunque los goles no llegarían hasta la segunda mitad. No obstante, en el minuto 65, tras un gran centro de saque de esquina, apareció Asier Bonel para romper el marcador con un poderoso cabezazo directo a la escuadra. Carlos Maciá, que había entrado al partido al descanso, puso el broche final a otra gran actuación de una España que cierra una fase de grupos perfecta.