Buenas noticias con James Rodríguez tras varios días hospitalizado

El capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, evoluciona de manera favorable tras haber sido hospitalizado en el estado de Minnesota (EE.UU.) debido a un cuadro de deshidratación severa, informó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Según un comunicado del organismo, el mediocampista fue sometido a observación médica durante las últimas 72 horas en un centro clínico, luego de presentar una afección de origen no deportivo al día siguiente del partido frente a Francia, disputado en la más reciente fecha FIFA.

La federación precisó que la situación "no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas", y subrayó que la hospitalización tuvo carácter preventivo y de recuperación, con el objetivo de estabilizar al jugador y garantizar su evolución.

El reporte médico más reciente indica que Rodríguez presenta una "evolución favorable y una mejoría constante", lo que ha generado tranquilidad tanto en el entorno de la selección como entre los aficionados.

El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene comunicación permanente con su club, el Minnesota United FC, para realizar un seguimiento detallado de su estado de salud y coordinar los próximos pasos en su recuperación.

En la más reciente fecha FIFA, Colombia cayó por 2-1 ante Croacia y por 3-0 frente a Francia, en partidos en los que Rodríguez tuvo un desempeño regular y fue objeto de críticas por parte de aficionados y analistas, que cuestionaron su incidencia en el juego del equipo.

Aunque no se ha precisado una fecha para su regreso a la actividad competitiva, se espera que el volante continúe bajo supervisión médica en los próximos días antes de retomar progresivamente sus entrenamientos.

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Rodríguez es una de las principales figuras del combinado nacional y pieza clave en el esquema del seleccionador, por lo que su evolución será determinante de cara a los próximos compromisos oficiales de Colombia.