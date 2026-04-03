Flick: "No hay lugar para el racismo, pero tenemos que estar todos juntos en contra del racismo"

El parón de selecciones ha dejado dos hechos relevantes desde el prisma del Barcelona: el primero, por orden cronológico e importancia deportiva, ha sido la lesión de Raphinha, que tendrá al futbolista brasileño un mes fuera del equipo. El segundo, de mayor alcance mundial y repercusión social, fueron los cánticos xenófobos escuchados en el España-Egipto.

"Musulmán el que no bote" cantaron "un pequeño grupo de idiotas", en palabras de Hansi Flick, que dejaron de relieve el arduo trabajo que exigirá la erradicación de los gritos y las alusiones racistas en el fútbol pese a los esfuerzos por la inclusión y la integración de todas las personas a través del deporte.

Cuestión de respeto

"En el fútbol y en la vida no hay lugar para el racismo", clamaba Flick, al tiempo que exigía un mensaje inequívoco y común de la sociedad, además de firmeza: "No hay lugar para el racismo, pero tenemos que estar todos juntos en contra del racismo", expuso el técnico, consciente de que Lamine Yamal es una de las dianas en las gradas por su procedencia, de padre marroquí y madre guineocuatoriana, y por ser musulmán.

Marc Casadó, Lamine Yamal y Alejandro Balde, durante el entrenamiento del Barça de este sábado. / Enric Fontcuberta / EFE

Ya le sucedió en su primera visita al Bernabéu con el Barça, cuando fue objeto de insultos y vejaciones xenófobas y volvió a escuchar cánticos semejantes en el campo del Espanyol, aunque presuntamente no iban dirigidos hacia él por jugar con España, sino a los internacionales egipcios. "Todos queremos que se nos respete sin que importe nuestro color, origen o religión, y ha llegado el momento de cambiar estas forma de pensar", reflexionaba Flick.

Uno perdido, tres recuperados

Sin Raphinha, una ausencia sensible, inicia el Barça el esprint definitivo de la temporada. Digerida y relativizada la lesión del futbolista brasileño -"esto forma parte del fútbol", analizaba Hansi Flick- el entrenador ha realzado el valor que supone poder contar con Jules Kounde y Alejandro Balde, y un Eric Garcia que ha dejado atrás las molestias.

No es lo mismo, por supuesto, empezando por el hecho de que ninguno de los tres es delantero ni tiene la personaldiad y la incidencia de Raphinha. La ausencia del extremo la cubrirá Marcus Rashford, otro que ha tenido y ha superado problemas físicos.

"Es un buen momento para que muestre su nivel, aunque estoy contento con su rendimiento", expuso Flick, sin querer ser taxativo respecto a la futura continuidad de Rashford en la plantilla. Ahora esta cedido por el Manchester United.

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Flick contempla la opción de situar en el extremo izquierdo a Fermín y Gavi, pero no en el priemer duelo ante el Atlético, "un equipo fantástico", de "los mejores de la Liga y de la Champions", y con el que se medirá tres veces en 11 días.

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