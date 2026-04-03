La increíble asistencia de Neymar en el primer gol de Santos FC
El talento de Neymar volvió a marcar diferencias, pero también su carácter. El astro brasileño firmó una actuación determinante en la victoria por 2-0 del Santos frente al Remo en la novena jornada del Campeonato Brasileño, aunque terminó siendo protagonista por una fuerte crítica al arbitraje que amenaza con empañar su momento. Entre brillo y polémica, el delantero apura sus últimas opciones de convencer a Carlo Ancelotti de cara al Mundial de 2026.