Lego juega el Mundial: Messi, Cristiano, Mbappé y Vinícius protagonizan la jugada maestra del marketing deportivo

El tablero del marketing deportivo ya tiene nuevo protagonista, y no viene del césped. La compañía danesa Lego ha dado un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de una campaña publicitaria global que reúne a cuatro de las mayores estrellas del fútbol mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. A menos de dos meses del inicio del Mundial, la firma transforma sus icónicos bloques en piezas clave de una estrategia que combina entretenimiento, coleccionismo y visibilidad global.

Una campaña que convierte ídolos en minifiguras

La idea detrás del anuncio es tan sencilla como efectiva: trasladar la emoción del fútbol a un formato tangible y universal. Bajo el concepto de “Momentos Destacados del Fútbol”, Lego presenta sets coleccionables que recrean hitos en la carrera de los jugadores. Cada pieza se construye sobre bases personalizadas con los colores de sus selecciones, números de camiseta y detalles únicos que apelan tanto a fans como a coleccionistas.

Lego

No se trata solo de juguetes. Es una narrativa visual que conecta generaciones: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo simbolizan el legado de una era irrepetible, mientras que Kylian Mbappé y Vinícius Jr representan el presente vibrante y el futuro del deporte.

El Mundial como escaparate global del marketing

Históricamente, la Copa del Mundo ha sido terreno fértil para campañas memorables. Firmas como Nike y Adidas marcaron hitos con anuncios icónicos. Sin embargo, Lego introduce un enfoque diferente: en lugar de competir con narrativas épicas tradicionales, apuesta por la creatividad tangible y la interacción física.

Esta estrategia no solo busca impacto emocional, sino también resultados medibles. Expertos en marketing deportivo destacan que el objetivo final sigue siendo claro: aumentar ventas y conquistar nuevos mercados, aprovechando la exposición masiva que ofrece un evento global de esta magnitud.

El conjunto de 'sets' de Lego que saldrán con motivo del Mundial 2026 / Lego

De los circuitos de Fórmula 1 al césped

La incursión de Lego en el deporte no es casual ni reciente. En los últimos años, la marca ha explorado distintas disciplinas para ampliar su alcance. Un ejemplo llamativo fue su presencia en la Gran Premio de Miami, donde pilotos desfilaron en coches funcionales construidos con piezas de Lego, una acción que combinó espectáculo y viralidad.

Además, la colaboración con Senna Brands permitió recrear el histórico monoplaza de Ayrton Senna, reforzando su vínculo con la Fórmula 1 y acercando este deporte a públicos más jóvenes y familiares.

Alianzas estratégicas para conquistar nuevas generaciones

Otro movimiento clave fue la alianza entre Lego y Nike en 2025, centrada en el desarrollo de experiencias inmersivas y productos conjuntos. Este tipo de colaboraciones refuerza una tendencia clara: las marcas buscan conectar con los niños no solo como consumidores, sino como parte de una cultura compartida entre deporte, juego y entretenimiento.

En este contexto, figuras como Cristiano, Messi, Mbappé o Vinícius Jr adquieren un valor simbólico cercano al de los superhéroes, especialmente entre el público infantil, lo que multiplica el atractivo de este tipo de iniciativas.

Las 'minifiguras' disponibles de los juagdores de Lego / Lego

Del estadio al salón de casa

La relación entre Lego y el fútbol tampoco es nueva en el terreno del producto. La línea Creator ya ha llevado a los aficionados a construir estadios míticos como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou u Old Trafford, con un nivel de detalle que convierte cada set en una pieza de colección.

La construcción de Lego de la 'casa' del Manchester United / Lego

Con esta nueva campaña, la marca da un paso más allá: no solo reproduce escenarios, sino también historias y protagonistas. Y lo hace en el momento perfecto, cuando el mundo vuelve a girar en torno a un balón.

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En un entorno donde captar la atención es cada vez más difícil, Lego demuestra que la innovación no siempre está en reinventar el juego, sino en reconstruirlo pieza a pieza.