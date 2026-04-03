Confirmado: El Celta perderá a una pieza clave en verano y está pendiente de dos más

El Celta de Vigo llega a Mestalla con más dudas que certezas y con mucho ruido a un partido que es más trascendental de lo que puede parecer en el cuadro celeste. La eliminatoria de Europa League tampoco ayuda a los gallegos a mantener el foco en Mestalla, donde se medirán a un Valencia CF se juega mucho. Sin embargo la actualidad celeste está salpicada por el próximo mercado de verano, las posibles salidas y la reciente renovación de Claudio Giráldez.

Giráldez / SD

¿Fuga de talento en Vigo? Mingueza puede ser el primero.

No es un rumor más. Es una sensación que crece con cada jornada y que desde principios de 2026 se barrunta en el entorno céltico. Ahora según informa Marca la decisión está casi tomada. Mingueza podría estar viviendo sus últimos partidos en el Celta.

Y no es cualquier jugador, puesto que el defensa ha sido fundamental y decisivo durante su estancia en Balaídos. Porque no hablamos de un lateral cualquiera. Sus números lo dicen todo. 136 partidos, siete goles y 15 asistencias.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido incluso para Luis de la Fuente, que lo ha llamado en alguna ocasión para la selección española. Por lo que no es de extrañar que Mingueza tenga pretendientes potentes de cara a este mercado de verano.

Mingueza con la selección española / Pablo García / RFEF

Movimientos de mercado en el momento más importante

El club gallego no vive tranquilo en cuanto a actividad de mercado se refiere en un momento delicado de la temporada. La renovación de Claudio Giráldez ha sido un paso importante para dar continuidad al proyecto, sí. Pero no suficiente para calmar el ambiente o al menos minimizar el ruido.

Puesto que a la posible salida de Mingueza hay que añadirle dos situaciones de incertidumbre más. En primer lugar las dudas que rodean a Iago Aspas, símbolo del equipo. Como cada año, el capitán todavía no ha decidido si alargará su carrera deportiva una temporada más, pese a la voluntad del Celta de que continúe.

Por otro lado tal aparece el caso de Carl Starfelt. Tal y como ha informado esta semana El Faro de Vigo, cabecera del grupo Prensa Ibérica, el sueco ha abierto la puerta a escuchar ofertas este verano, más allá de negociar también con el Celta.

Las dudas sobre el futuro de Iago Aspas aumentan la incertidumbre. / EFE

La cabeza en todo menos en Mestalla

Aunque en estos casos siempre se dice que el jugador vive ajeno, el día a día en el Celta ha sido de todo menos tranquilo. Un parón FIFA en el que además de las informaciones sobre el futuro del equipo, Giráldez ha perdido a piezas importantes con sus selecciones como el propio Starfelt o Borja Iglesias.

No obstante en Vigo no pueden desviar el foco en un tramo clave de la temporada. No solo tienen una complicada visita al Camp de Mestalla para medirse al Valencia CF este próximo domingo, sino que pocos días después afrontarán el primer duelo de la eliminatoria de Europa League frente al Friburgo.

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Borja Iglesias celebra un gol esta temporada / Salvador Sas (EFE)

En clave Valencia esto es un aliciente más para poner toda la carne en el asador desde el inicio en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán tiene un partido clave para el devenir del curso, puesto que una victoria acercaría a los blanquinegros a tan solo tres puntos del Celta en la clasificación.