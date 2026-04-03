Neymar la lía con el árbitro tras brillar con el Santos FC y se complica ante Carlo Ancelotti por una amarilla clave

El talento de Neymar volvió a marcar diferencias, pero también su carácter. El astro brasileño firmó una actuación determinante en la victoria por 2-0 del Santos frente al Remo en la novena jornada del Campeonato Brasileño, aunque terminó siendo protagonista por una fuerte crítica al arbitraje que amenaza con empañar su momento. Entre brillo y polémica, el delantero apura sus últimas opciones de convencer a Carlo Ancelotti de cara al Mundial de 2026.

Un Neymar decisivo que sostiene al Santos

El Santos logró un triunfo vital en el estadio Vila Belmiro, rompiendo una dinámica irregular que le había acercado peligrosamente a los puestos de descenso. Gran parte del mérito fue de Neymar, quien, pese a no estar todavía al cien por cien físicamente, volvió a demostrar que su calidad sigue siendo diferencial.

Santos FC

El primer gol llegó tras una acción de alta precisión del exjugador del FC Barcelona y PSG, filtrando un pase entre varios defensores para que Thaciano abriera el marcador al minuto 39. Ya en la segunda parte, Neymar volvió a ser el eje ofensivo: lideró una jugada individual, dejó atrás a varios rivales y generó la acción que terminó en el gol de Moisés, tras asistencia de Gonzalo Escobar.

Más allá de los números, su influencia fue constante, atrayendo marcas, generando espacios y elevando el nivel ofensivo de su equipo en los momentos clave del partido.

Polémica con el árbitro: “Quiere ser el protagonista”

Sin embargo, el encuentro no terminó con aplausos sino con controversia. En los minutos finales, Neymar recibió una tarjeta amarilla tras discutir con el árbitro Sávio Pereira Sampaio, una decisión que le acarreará suspensión para el próximo partido ante el CR Flamengo.

Tras el pitido final, el brasileño no se contuvo y cargó con dureza contra el colegiado: cuestionó su actitud, su falta de diálogo y lo acusó de querer “ser la figura del partido”. Además, encendió aún más la polémica con un comentario que ha sido ampliamente criticado en Brasil: “Creo que al árbitro le vino la regla y por eso dirigió así el partido”, afirmó. Sus palabras, consideradas ofensivas y fuera de lugar, desataron un fuerte revuelo mediático y social en el país.

El término utilizado por Neymar “estar de chico” tiene connotaciones peyorativas vinculadas a la menstruación femenina, lo que ha provocado críticas adicionales por el tono de sus palabras.

Una sanción que llega en el peor momento

La amarilla no solo tiene consecuencias inmediatas en la competición doméstica. También impacta directamente en las aspiraciones internacionales del jugador. Con esta suspensión, Neymar reduce aún más sus oportunidades de demostrar su estado de forma antes de que Ancelotti anuncie la lista definitiva para el Mundial.

La última oportunidad de Neymar / EFE

El seleccionador italiano ha sido claro desde su llegada: solo contará con jugadores que estén en plenitud física. Y en ese contexto, cada partido cuenta para un Neymar que no viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión.

Contrarreloj hacia el Mundial 2026

A sus 34 años, Neymar lucha contra el tiempo, las lesiones y ahora también contra sus propios impulsos. Su regreso al Santos tenía como objetivo relanzar su carrera internacional, pero las interrupciones físicas han sido constantes y su continuidad en el campo, limitada.

Pese a ello, su actuación ante el Remo demuestra que su talento sigue intacto. La cuestión ya no es su calidad, sino su regularidad, su condición física y su capacidad para evitar episodios que puedan perjudicar su imagen ante el cuerpo técnico de Brasil.

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Con la lista mundialista prevista para el 18 de mayo, el margen se estrecha. Neymar sigue teniendo el foco… pero cada error pesa más que nunca.