El Barça se acerca a su primer fichaje de la temporada 26/27
El club catalán lanza una primera oferta para incorporar a Bastoni de 45 millones. Inter de Milan pide 60
El FC Barcelona ha dado el primer paso para intentar fichar a Alessandro Bastoni, aunque la operación está lejos de resolverse. Tal y como desvela Sport, el club azulgrana ya ha presentado una primera propuesta al Inter de Milán.
La oferta inicial del Barça, cifrada en 45 millones de euros, no ha convencido al conjunto italiano, que la ha rechazado de forma inmediata al considerarla insuficiente para desprenderse de uno de sus pilares defensivos.
El Inter, por su parte, mantiene una postura firme y sitúa el precio del central en torno a los 60 millones de euros, una cantidad que marca la distancia actual entre ambas entidades.
Postura de fuerza
De este modo, la operación entra ahora en una fase de negociación en la que se espera un tira y afloja entre clubes. El Barça deberá mejorar su propuesta si quiere acercarse a las pretensiones del conjunto ‘nerazzurro’, que no tiene urgencia en vender y cuenta además con el respaldo de la situación contractual del jugador.
Con este escenario, el fichaje de Bastoni se presenta complejo, aunque no descartado, en un mercado en el que el central italiano se ha convertido en una de las prioridades defensivas del club azulgrana.
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