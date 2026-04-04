Lisci hace la mejor reflexión sobre la eliminación del Mundial de Italia

La ausencia de la Selección de Italia en el Mundial sigue generando un intenso debate en el país, y una de las reflexiones más profundas ha sido la del técnico Alessio Lisci, quien ha analizado con tanta crudeza como realismo las causas de un problema que, según él, es “muy grande”.

“Si un país como Italia, históricamente una de las mejores selecciones del mundo, lleva tres mundiales seguidos sin clasificarse, es evidente que algo no funciona”, señaló Lisci, dejando claro que no se trata de un fracaso puntual, sino de una crisis estructural que se arrastra desde hace años.

El entrenador apuntó a varios factores que, en su opinión, explican esta situación. Entre ellos, destacó la elevada presencia de futbolistas extranjeros en la liga italiana, incluso en categorías formativas, lo que limita el desarrollo de talento local. “Las canteras también tienen muchos extranjeros, sobre todo en los clubes más importantes. Es un problema”, afirmó.

Lisci también puso el foco en la falta de equipos filiales, una herramienta clave en otros países para facilitar la transición de jóvenes jugadores al fútbol profesional. A esto se suma, según explicó, una cuestión táctica: la predominancia del sistema 3-5-2 en el fútbol italiano. “Esto ha provocado que no existan extremos y que falten jugadores capaces de desequilibrar en el uno contra uno”, analizó.

En ese sentido, el técnico comparó la situación con el impacto de figuras desequilibrantes como Lamine Yamal durante la Eurocopa, capaces de resolver partidos cerrados con acciones individuales. “En Italia no hay jugadores que puedan hacer eso”, lamentó.

Para Lisci, todos estos factores se han ido acumulando a lo largo del tiempo, configurando un escenario complejo que no admite soluciones inmediatas. “No es algo de un año, viene de tres mundiales atrás”, insistió.

Finalmente, el entrenador hizo un llamamiento a la paciencia y a una reforma profunda del sistema. Advirtió, además, sobre el contraste entre la realidad actual y las expectativas del país: “Cuando llegue la Eurocopa, Italia querrá volver a ganarla, pero es un equipo que lleva años sin ir al Mundial”.

Su conclusión es clara: la reconstrucción del fútbol italiano pasa por cambiar estructuras y asumir que el proceso requerirá tiempo. “Espero que se hagan cambios y, a partir de ahí, tener paciencia”, cerró, en una reflexión que resume el sentir de buena parte del entorno futbolístico italiano.

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Su discurso íntregro

En Italia se está hablando muchísimo. Yo lo que puede decir es que si un país como el mío, Italia, que a nivel histórico es de las mejores selecciones del mundo, lleva tres mundiales seguidos sin ir, es un problema es grande, muy grande. Hay que parar y cambiar muchas cosas. No quiero hablar en qué cambiar... Pero es evidente que la Liga italiana tiene un nivel alto, pero de las top-5 es de la que más extranjeros tiene. Las canteras también con muchos extranjeros, sobre todo las top. Es un problema. No hay segundos equipos que es otro problema. Son muchas cosas. Luego el sistema de juego con el que juegan la mayoría de equipos juegan con 3-5-2, y esto ha generado que no existan extremos y no haya jugadores que puedan hacer uno contra uno. En Italia no hay jugadores capaces de hacer lo que hizo Lamine en la Eurocopa para desatascar los partidos. Son muchas cosas que se van sumando y que no vienen de un año. Vienen de tres mundiales atrás que son muchos. Para cambiar se necesita tiempo y paciencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando venga la Eurocopa, Italia querrá volver a ganar la Eurocopa... cuando es un equipo que lleva años sin clasificarse para el Mundial. Espero que se cambie la estructura y se intenten hacer cosas y a partir de ahí, tener paciencia"