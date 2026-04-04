El último pique de Maffeo y Vinicius en la derrota del Madrid: "¡Balón de playa!"
El jugador del Mallorca hizo suyo el cántico de muchas aficiones de LaLiga en alusión a las 'derrotas' del brasileño en el Balón de Oro
El enfrentamiento entre Mallorca y Real Madrid volvió a dejar un nuevo capítulo de tensión protagonizado por Pablo Maffeo y Vinícius Jr., dos jugadores cuya rivalidad se ha intensificado en los últimos años en LaLiga.
Durante el transcurso del partido, el lateral del conjunto balear realizó un gesto que no pasó desapercibido: simuló sostener un balón de "playa, playa”, como advertía en su boca la televisión con derechos del partido, en clara alusión a las burlas que el extremo brasileño ha recibido en algunos estadios.
El enganchó viene de lejos
La acción, captada por las cámaras, aviva aún más un duelo que ya venía cargado de antecedentes en el campo y hasta fuera. Maffeo cree que su pique con Vinicius le aleja de la selección. "A raíz del problema de Vinicius con el Real Madrid... Obviamente, eso te aleja, los confrontamientos con el Madrid", comentó Maffeo, que ya se centra solo en la albiceleste (es de madre argentina y ha ido convocado en una ocasión). "No sé si hubiese ido, pero con España no iría. Yo con Argentina. Estuve bien ahí, me trataron superbién. Si algún día tuviese que elegir, sería Argentina. Con España no iría, ya lo dije", aseguró en el Partidazo de Cope.
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