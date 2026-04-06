El Castellón fulmina al Granada y sigue en la pelea por el ascenso

Con la ayuda de Castalia y exprimiéndose hasta el final, el CD Castellón braceó las olas de un partido engañoso para llegar triunfador a la orilla. Los goles de Camara, Barri y Brignani mantienen a los albinegros en la pelea por lo máximo. El 3-2 al Granada deja a los orelluts una semana más en play-off, y a cuatro puntos del ascenso directo.

Al partido lo envolvió el aroma primaveral. Existe en el fútbol una luz inconfundible que indica que se está jugando algo importante. Llega un momento en abril, cuando anochece más tarde, que el calor pesa diferente. El campeonato reduce el margen de error y no siempre es fácil encontrar la lucidez. Por lo que sea, todo cuesta más que antes.

En esta franja casi definitiva del calendario, abundan los partidos extraños, demasiado densos, escasos de brillo. Así empezó el Castellón-Granada, con poca cosa que guardar en la retina. El equipo orellut dominó balón y territorio, pero por momentos el juego pareció un ejercicio de entrenamiento donde estuviera prohibido atreverse. Con pocas rupturas y menos regates, los ataques locales se condenaban a la intrascendencia.

Primeras embestidas... y gol

Así fue durante casi media hora. En el minuto 28, Jakobsen, que repitió como extremo izquierdo, se saltó el guion con un par de quiebros y conectó en el área con Pablo Santiago. El remate del vasco no fue gol porque topó con un rival, pero abrió una nueva fase.

Hasta entonces, el Granada tampoco había asustado. Como mucho, exigió dos buenas acciones defensivas de Mellot y Tincho, que evitaron sendos remates.

Unos y otros afilaron el colmillo a partir del minuto 30. Ahí irrumpió como un relámpago un golazo que se antojó de otro partido. Empezó con una travesura incisiva de Cala, siguió con buenos movimientos y decisiones de Gere y Santiago y terminó en la red con una remate sencillo de Camara.

Mazazo con rápida reacción

El efecto de la obra de arte del 1-0 fue confuso. De repente, el Granada acumuló ocasiones. Matthys evitó el empate con una gran parada tras disparo de Izan, pero no pudo con el autogol de Brignani. Ocurrió en el minuto 35: Lemos avanzó fácil por la derecha y envió un centro raso que embocó, sin querer, el zaguero Brignani.

Al imprevisto reaccionó el Castellón con bastante cuajo. Primero Jakobsen anduvo cerca de aprovechar un mal despeje. Luego, en el minuto 42, otra buena acción colectiva provocó un córner. Lo botó Santiago y lo remató Barri. La pelota entró después de tocar en Diaby.

Aún antes del descanso hubo tiempo para recordar apuntes: los problemas de Brignani con la pelota y la capacidad de Mellot para defender el segundo poste. Gracias a lo segundo, no hubo más goles.

Acelera en el segundo acto

Tras el descanso, otro acelerón. Enseguida, el Castellón envió el envite a campo contrario. En un saque de esquina, Cala eligió una página poco habitual del libreto de la pelota parada y tensó un centro que la zaga visitante no supo gestionar. Brignani cazó el balón suelto para marcar otro gol.

El 3-1 allanaba la senda a un triunfo albinegro que, sin embargo, se complicó. Una serie de malas decisiones del Castellón convirtió un saque de banda a favor, en campo contrario, en penalti en contra. Álex Sola rasgó hasta el área y Barri lo pisó por detrás. El penalti lo marcó Jorge Pascual.

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Con el 3-2, el Castellón siguió remando, pero se quedó frente al gol en el casi: casi marcó Alberto en una jugada colectiva, casi Camara tras un centro lateral, casi Pablo Santiago con un tiro desde la frontal y casi Brignani, ya en el descuento, al cabecear una falta. Pero no importó, porque los intentos del Granada quedaron también en el casi. En la única que acertó, en un córner, Petit estaba en fuera de juego antes del remate.