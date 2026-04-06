El historial 'madridista' de Michael Oliver, árbitro del Real Madrid - Bayern de Múnich

La designación de Michael Oliver para uno de los duelos más calientes del calendario europeo, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, no ha pasado desapercibida. Más allá de su reconocida trayectoria en la élite arbitral, su nombre vuelve a estar rodeado de polémica por antecedentes que todavía generan debate entre aficionados y analistas.

Uno de los episodios más recordados se remonta al cruce entre el Real Madrid y la Juventus en la Liga de Campeones de 2018. Aquel partido quedó marcado por la decisión de Oliver de señalar un penalti en los últimos instantes por una supuesta falta de Medhi Benatia sobre Lucas Vázquez. La acción, muy discutida desde entonces, permitió al conjunto blanco sellar su clasificación en una noche cargada de tensión en la que el Madrid volvió a gozar del buen trato arbitral. Para muchos sectores, aquella decisión sigue siendo un ejemplo de arbitraje controvertido en un escenario decisivo.

"Amando Madrid"

El contexto actual reaviva esas dudas. Cada designación arbitral en partidos de este calibre es analizada con lupa, y en este caso no solo se revisan decisiones pasadas, sino también otros detalles. En concreto, han llamado la atención dos publicaciones atribuidas a la pareja del colegiado. En ellas aparecen imágenes tomadas en Madrid, una acompañada del texto “Amando Madrid” y otra desde el estadio Santiago Bernabéu con la frase: “Creo que nada mal estadio”. Estos contenidos han sido utilizados por algunos aficionados para alimentar la narrativa de una supuesta cercanía con el entorno madridista, aunque no existe evidencia de que ello tenga influencia alguna en el desempeño profesional del árbitro.

Publicaciones de la mujer de Michael Oliver / SD

Mientras tanto, el foco sigue puesto en el terreno de juego. El Real Madrid y el Bayern de Múnich afrontan un nuevo capítulo de su histórica rivalidad europea, con millones de espectadores pendientes. En este tipo de escenarios, la actuación arbitral siempre será protagonista, especialmente cuando hay antecedentes que todavía generan controversia.