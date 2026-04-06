Vinícius señala a Xabi Alonso como el origen de su 'crisis' con el gol

El nombre de Vinícius Jr. vuelve a situarse en el centro del debate en el entorno del Real Madrid tras su comparecencia en la previa del partido de UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich. Su rendimiento irregular, sus declaraciones recientes y, sobre todo, su relación con los distintos técnicos han marcado una temporada llena de altibajos que ahora entra en su fase más decisiva. Tras meses de tensión interna y ruido mediático, el extremo brasileño encara este tramo final con un objetivo claro: reivindicarse sobre el césped, recuperar su mejor versión y dejar atrás uno de los episodios más polémicos de su trayectoria reciente, que puso en cuestión tanto su rol dentro del equipo como su madurez competitiva.

Ruptura con Xabi Alonso: el punto de inflexión

La relación con Xabi Alonso nunca terminó de consolidarse. Lo que comenzó como una etapa de expectativas pronto derivó en una desconexión evidente, tanto en lo táctico como en lo personal. El momento clave llegó en el Clásico ante el FC Barcelona, cuando Vinícius fue sustituido en un partido que el equipo tenía controlado. Su reacción, visiblemente molesto al abandonar el terreno de juego, no solo generó polémica inmediata, sino que dejó al descubierto una fractura que ya venía gestándose desde semanas atrás.

Aquel episodio fue mucho más que una simple protesta. Dentro del club se interpretó como un síntoma de falta de sintonía entre jugador y entrenador, una relación que ni los intentos posteriores lograron reconducir. El propio Vinícius lo ha reconocido con cierta distancia: “Cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como él quería”. Una frase que resume una etapa marcada por la incomodidad, la falta de confianza mutua y decisiones que terminaron afectando también al rendimiento colectivo en una Liga que el Real Madrid tenía encarrilada y que acabó escapándose.

Arbeloa, el giro que necesitaba Vinícius

La llegada de Álvaro Arbeloa supuso un cambio radical en el contexto del brasileño. Con un enfoque más cercano y directo, el técnico logró reconstruir la confianza de un jugador que parecía haber perdido parte de su chispa. Desde el primer momento, Arbeloa apostó por darle claridad en su rol dentro del equipo, algo que Vinicius ha valorado especialmente en sus últimas intervenciones públicas.

Arbeloa espera "muy pronto" a Mbappé / EFE

El extremo no ha ocultado su afinidad con el entrenador: “Con Arbeloa he tenido una conexión especial… siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí”. Esa conexión, tanto futbolística como personal, ha sido clave para que vuelva a sentirse importante. Más allá de los números, su impacto en el juego ha crecido, mostrando una actitud más comprometida y una mayor implicación en los momentos determinantes. Arbeloa ha conseguido reactivar a un futbolista que, por talento, nunca dejó de ser diferencial, pero que necesitaba estabilidad para volver a marcar diferencias.

La falta de gol, su gran asignatura pendiente

Pese a la evidente mejoría en su juego, hay un aspecto que sigue generando preocupación: el gol. Vinícius atraviesa una de las rachas más discretas de su carrera en términos anotadores desde que llegó al club. Una situación que él mismo ha reconocido con autocrítica, admitiendo que nunca había pasado tanto tiempo sin ver portería con regularidad.

Este bajón goleador no solo afecta a sus estadísticas individuales, sino también al rendimiento ofensivo del equipo, que en muchos momentos ha dependido de su capacidad para desequilibrar. Sin embargo, lejos de esconderse, el brasileño ha optado por asumir el reto como parte de su evolución: “He aprendido de este mal momento… los mejores jugadores siempre dan la vuelta”.

La Champions, el escenario para redimirse

El gran examen llega en la UEFA Champions League, donde el Real Madrid se mide al Bayern de Múnich en una eliminatoria que puede marcar el destino del curso. En un contexto de máxima exigencia, el equipo vuelve a mirar a Vinicius como uno de sus principales referentes ofensivos, especialmente en noches europeas donde ya ha demostrado ser determinante.

Noticias relacionadas

Vinicius Junior of Real Madrid CF in action during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Bernabeu stadium on March 11, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 11/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Rodeado de estrellas como Kylian Mbappé o Jude Bellingham, el brasileño tiene ante sí la oportunidad de dar un paso adelante y asumir ese rol protagonista que el madridismo espera. La Champions no solo representa un título, sino también una ocasión perfecta para cambiar la narrativa de su temporada: pasar de la polémica a la consagración.