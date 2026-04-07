La Audiencia Nacional rechaza la petición de Tebas por la huelga de futbolistas

La Audiencia Nacional rechazó este martes declarar ilegal los paros de 15 segundos hechos por los jugadores al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga EA Sport, en protesta por la celebración del partido Villarreal-Barcelona en Miami, como había demandado LaLiga.

Tras el juicio celebrado el pasado 25 de marzo, la Audiencia Nacional confirmó que su sala de los social considera que el gesto de los futbolistas se trata de una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical, tal y como defendió la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la vista, en la Fiscalía pidió la desestimación de la demanda.

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La patronal mantuvo que los jugadores hicieron una huelga ilegal, que causó un perjuicio de 8,7 millones de euros, con los paros de 15 segundos convocados por el sindicato al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga EA Sports, entre el 17 y el 20 de octubre, contra la celebración del Villarreal-Barcelona en Miami, luego cancelado.