Paco González carga contra Lamine Yamal mientras le mete un zasca a Cristiano Ronaldo

El FC Barcelona va directo a por LaLiga. Su victoria ante el Atlético de Madrid en los instantes finales del encuentro unido a la derrota del Real Madrid ante el Mallorca, aclara el camino de los de Flick por el título. Eso sí, todavía queda mcuho y no será un paseo.

El ambiente en el vestuario culé no es el mejor del mundo. Con viejas glorias disfrutando de sus últimos encuentros como barcelonistas y otros luchando por ganarse más minutos, el foco suele ponerse muy habitualmente sobre Lamine Yamal. El internacional es uno de los mejores jugadores del mundo, aunque en ocasiones su carácter le aleja de lo que debe ser un ejemplo para compañeros o aficionados.

Durante el choque del Metropolitano no se vio precisamente la mejor versión del extremo, que estuvo algo fallón cuando se acercaba al área de Musso. Y eso que los de Flick estuvieron prácticamente toda la segunda parte con un jugador más sobre el verde. Fueron varias las jugadas conducidas por Lamine que terminaron en fallo por la mala decisión final del joven talento. Desde la banda, más de uno lamentaba los errores de Yamal, que no se tomó muy bien las críticas y se mostró muy nervioso.

Uno de los que le llamaron la atención por no pasarle la pelota a Robert Lewandowski en un par de ocasiones ventajosas fue José Ramón de la Fuente, uno de los ayudantes de Flick. El individualismo de Lamine se impuso durante buena parte del choque, pero finalmente fue el delantero polaco quien anotó el gol de la victoria. Todos se abrazaron, mientras que el internacional por España decidió no celebrarlo. "A mí me parece horrible convertir el fútbol en un deporte individual o en tenis (...) Me parece feísimo y horrible no compartir la alegría con los compañeros de un gol importante", dijo el popular periodista Paco González comentando lo ocurrido.

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Y zasca para Cristiano Ronaldo

Para cerrar el círculo, Paco González comparó la imagen de Yamal con lo que hizo Cristiano Ronaldodurante la final de la Champions de 2014: "No celebró el gol de Sergio Ramos en Lisboa, que quizás es el gol más importante del Real Madrid en este siglo o de estos últimos 15 años. No lo celebra porque no lo metió él y sí celebró el 4-1 que ya no valía para nada porque estaba grabando un documental". Entre estrellas anda el juego.