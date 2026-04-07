Raya y Havertz le cambian la cara a Arteta

El plato fuerte de la noche era el Real Madrid-Bayern... y con razón. Sporting y Arsenal se retaron en un partido igualado en todas y cada una de las facetas del juego y que no se decidió hasta prácticamente el último suspiro. Las miradas estaban puestas en un retornado Viktor Gyökeres y Luis Suárez, pero ni el uno ni el otro tuvo su noche y fueron opacados por David Raya y Rui Silva. El meta español se hartó a paradas y fue, junto con el goleador Havertz, el gran culpable de que el Arsenal parta con ventaja en la eliminatoria.

Se veían las caras en dinámicas totalmente opuestas. Los locales venían de vencer plácidamente al Santa Clara para meter presión al líder Porto y, los 'Gunners', de caer en FA Cup a manos de un Segunda, el Southampton. El Arsenal necesitaba una alegría como agua de mayo para retomar el vuelo y disipar las dudas en el momento más trascendental de la temporada.

No enfrentaba a un rival cualquiera. Y visitaba un estadio exigente: el José Alvalade. Todo un fortín para un Sporting que contaba sus últimos 17 compromisos en casa por victorias. Además, y no es un detalle menor, había firmado una remontada histórica contra el Bodø/Glimt tras levantar un 3-0 encajado en Noruega con un 5-0 en Lisboa.

Raya, enorme

Tumbó al 'matagigantes', alcanzó unos cuartos por segunda vez en su historia y se propuso el ambicioso reto de eliminar al líder de la Premier y uno de los candidatos a la 'Orejona'. Y, de no ser por un soberbio Raya, se habría marchado al descanso con ventaja en el marcador. Maxi Araújo razó la diagonal y recibió un balón exquisito de trivela de Diomande. El meta, providencial, palmeó lo justo para que el disparo del charrúa se estrellase en el travesaño.

Fue, junto con un intento de gol olímpico de Madueke que también se encontró con la madera, la gran ocasión de una primera mitad intensa... pero sin goles. Los de Arteta tardaron en despertar, pero cuando lo hicieron, sometieron a unos 'Leões' que dieron un pequeño paso atrás en el segundo tiempo.

Los 'Gunners' movían el cuero de lado a lado, buscando a los extremos, pero el conjunto de Rui Borges no cedía. Sólo mostró grietas en una magnífica combinación en tres cuartos de los londinenses que acabó en un misil de Martín Zubimendi, anulado posteriormente por fuera de juego de Gyökeres. El sueco recibió y descargó a su compañero, pero se encontraba ligeramente adelantado.

Havertz, oportuno

Tanto Arteta - especialmente agitado - como Borges agitaron el avispero pero el marcador no se movía. Raya se hizo gigante en el tramo final para mantener a flote a los suyos ante la embestida lisboeta, pero quien acaparó todos los focos fue el revulsivo Kai Havertz que culminó una gran jugada individual de otro de los cambios de Arteta, Martinelli.

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Sonríe el preparador donostiarra. Y respira un Arsenal que afronta la vuelta en su querido Emirates con cierta ventaja, pero que sabe que no debe dormirse si no quiere complicarse la vida ante un Sporting CP que aún no ha sido su última palabra.