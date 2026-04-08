La gran noche que le faltaba a Simeone: primera victoria en el Camp Nou tras 17 intentos fallidos

El Atlético más glorioso de la próspera era Simeone, aquel que eliminó dos veces al Barça en la Champions hace ya más de una década, cinceló una identidad tan sólida y persistente que aun hoy se recurre a falsos tópicos. Hay quien sigue pensando, en pleno 2026, que el Atleti es una roca defensiva que resulta letal a balón parado. Y no, hace tiempo que el equipo del 'Cholo' mutó hacia una versión más endeble atrás y más virtuosa y versátil arriba.

Claro que una cosa es la innegable transformación táctica del Atleti y otra muy distinta fue su carta de presentación en el Camp Nou. De repente, en el templo del toque, los hombres de Simeone emularon al Barça más 'guardiolesco' sacando el balón desde atrás, asumiendo cuantos riesgos fueran necesarios para no rifar el balón con un pelotazo a la otra punta del campo. Mediada la primera mitad, el Atleti incluso superó al Barça en posesión de la pelota, ese partido que los azulgranas siempre ganan por goleada (la cosa acabó 58%-42%).

Golazo de falta de Julián Álvarez

Claro que esa apuesta, como era previsible, se fue marchitando con el paso de los minutos y quedó definitivamente guardada en el cajón cuando el Barça se quedó con 10 jugadores y Julián Álvarez marcó el gol de falta que puso al Atleti por delante en la eliminatoria. Uno de esos tantos que la hinchada azulgrana, con el rumor de su posible fichaje convenientemente espoleado por el entorno del chico, elucubra con contemplar con asiduidad la próxima temporada.

"Te lo voy a decir en tres palabras: tiene contrato con el Atlético de Madrid", había dicho horas antes Enrique Cerezo, en una de esas declaraciones tan suyas. "Han sido siete en vez de tres", corrigió enseguida con humor el presidente rojiblanco, ágil con la cuenta rectificada, eso sí.

La última de Griezmann

Más sencilla fue para Simeone la cuenta de cuántas victorias lleva ya en el Camp Nou: una, pues la de anoche, por increíble que pueda sonar, fue la primera, tras ganar el año pasado en Montjuïc. Para Griezmann, por cierto, fue la última vez en el campo que durante un tiempo fue el suyo, anunciada su marcha en verano a EEUU. "Fue una experiencia bonita para mí", dijo después. "Una pena que no pudimos lastimarles un poco más con esa ventaja [tener un jugador más] que ellos tuvieron la semana pasada", analizó el Cholo, en referencia a la expulsión de Nico en el duelo liguero del sábado.

Noticias relacionadas

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, observa al centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona.EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

La única mala noticia de la noche para el Atlético fue la perspectiva de, quizá, tener un solo central puro para la vuelta del martes que viene en el Metropolitano: Lenglet. Sancionados Pubill y Le Normand y lesionados (de momento) Hancko y Giménez, todas las miradas van a Llorente, el hombre que vale para todo.

Suscríbete para seguir leyendo