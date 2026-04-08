El Betis reacciona en Braga tras un fallo inicial y La Cartuja dictará sentencia (1-1)

En la Europa League nadie regala nada, y mucho menos se perdonan errores flagrantes. El Real Betis Balompié saltó dormido al Estadio Municipal de Braga. Lejos de cuajar una primera mitad mala, únicamente tuvo cinco minutos de desconcierto al comienzo que lo llevaron a empezar perdiendo.

Estaban cantando los 2.000 béticos desplazados el himno cuando un córner botado por Diego Rodrigues lo remataba a la red Florian Grillitsch. El austriaco, tras un bloqueo a Ricardo en el primer palo, entró sólo ganándole a Natan y tocó de tacón para hacer el 1-0 ante Pau López, que no pudo evitar el gol.

El tanto de los de Carlos Vicens espabiló a los de Manuel Pellegrini, que salvo el fallo en el primer balón parado se recompuso y, poco a poco, entró en el encuentro. Pareció clave en un primer momento la amarilla en el 10' a Amrabat y la lesión de Rodrigues. Con Moutinho en el campo estuvo incómodo el de Huizen en las disputas iniciales con el luso, pero la envergadura del internacional marroquí y la edad del portugués rápido perdería el efecto buscado por el técnico español.

Ganó metros el Betis, empezó a meter miedo en balones laterales y en uno de ellos incluso marcó Bartra, pero Cucho estaba adelantado. El de Pereira sería quien en más aprietos pondría a Horníček. El checo de 1,97 se estiró para evitar la igualada y se mantendría firme ante los tiros posteriores de Fornals, Fidalgo y Abde.

No encontraba su sitio Fidalgo, que volvía tras 180 minutos en blanco. El ovetense partió como mediapunta y nunca pudo acelerar el juego ni fue determinante cuando el balón paso por sus pies.

Con el descanso aproximándose y los verdiblancos sin encontrar un camino para hacer daño al Braga, fueron los lusos quienes pudieron hacer el 2-0 en una contra que finalizó centrada Ricardo Horta y en un disparo franco de Pau Víctor que se perdió desviado.

El segundo tiempo fue otro cantar. Manuel Pellegrini detectó que Antony era necesario en el partido para contragolpear y, sobre todo, ante un equipo sin laterales puros pudiendo crear peligro en la zona entra carrilero y central.

Así nació el gol de Cucho de penalti y varias llegadas del Betis que lo guiaron hasta empatar la eliminatoria. Cuando los buenos se encuentran siempre suelen suceder cosas. En una acción con Cucho jugando de primeras para Antony, este de nuevo al colombiano y este a su vez para Abde, llegó el 1-1. Contra de libro, penalti de Gorby al de Beni Melal que él mismo quiso tirar y Pellegrini le negó, y el cafetero engañando a Horníček.

La igualdad en el marcador le dio la tranquilidad necesaria a los verdiblancos y al Ingeniero la posibilidad de hacer cambios y refrescar la medular. Así entraron Deossa y Altimira por Fidalgo, muy errático, y Marc Roca.

Pasaron los minutos y el empate campeaba en el electrónico en un duelo que perdió espacios y se volvió táctico, lento y predecible. Sobre todo porque ni Braga ni Betis quisieron arriesgar más allá de atacar en sus respectivas posesiones. Un duelo atractivo que en su final se volvió un tedio y que desde el 80' quedó claro que en Portugal estaba todo jugado.

Será Sevilla y La Cartuja donde la eliminatoria se decida. Manuel Pellegrini fue mutando esa idea inicial que salió mal por un fallo de marca en el córner y terminó con un Betis en el que muchos de los no habituales tuvieron minutos y casi ninguno de ellos mostró un nivel convincente para pedir mayor protagonismo.

En el escueto tiempo de descuento, una nueva contra de los béticos pudo cambiar el resultado. Fornals tuvo el temple necesario para frenarse, abrir a Antony y que este fuera perfilándose para el disparo que más le gusta al palo largo, pero se le marchó desviado.

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El Real Betis Balompié, arropado por su parroquia, tendrá que aplazar el compromiso europeo al jueves que viene, ya que primero toca visitar a Osasuna en El Sadar este domingo a las 14:00. En la Europa League, todo por decidir y con el factor campo para la vuelta. En este torneo han de quedar aventuras béticas que contar si nada se tuerce.