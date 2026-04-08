El cerrojo de Manuel Neuer que solamente ha podido abrir Ferran Torres

Manuel Neuer está en boca de todos después de su brillante actuación frente al Real Madrid en la UEFA Champions League. A sus 40 años, el meta alemán sacó una serie de manos que rozan lo inverosímil y que le confirman como uno de los mejores del mundo a pesar de su edad.

Sus reflejos amargaron la noche a los blancos, imponiéndose a delantros como Kylian Mbappé o Vinícius Jr., algo que ha hecho con la inmensa mayoría de atacantes del fútbol europeo, a los que suele ganar la partida de forma casi rutinaria.

El hito de Ferran

Navegando entre sus registros muchos de ellos llaman la atención, pero hay uno que implica de forma directa a un delantero valenciano: Ferran Torres. Y es que el canterano del Valencia CF es el único que le ha marcado un triplete en toda su carrera como internacional en la Selección Alemana.

Ferran Torres, autor del primre gol, recibe el abraza de Jordi Alba. / SD

En 17 años y 124 apariciones no ha habido un solo futbolista al margen de Ferran que haya sido capaz de marcarle tres goles en un mismo partido. Fue en un partido de la UEFA Nations League en el que España se impuso por seis goles a cero a los germanos y la gran pesadilla del portero de Gelsenkirchen fue el atacante valenciano.

Solo siete en toda su carrera

Contando también su trayectoria a nivel de clubes con cerca de 700 partidos a sus espaldas, solamente siete futbolistas le han marcado alguna vez un triplete Robert Lewandowski (2012) - Sergio Agüero (2014) - Cristiano Ronaldo (2017) - Dodi Lukebakio (2018) - Ferran Torres (2020, international) - Andrej Kramarić (2024) y Raphinha (2024).