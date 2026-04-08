Mbappé se niega a dar la cara después de la derrota del Real Madrid en Champions contra el Bayern de Múnich

La noche europea terminó mal para el Real Madrid. Derrota, dudas y, sobre todo, una imagen que ha encendido a la afición: la de Kylian Mbappé negándose a atender a los medios tras el pitido final. Las cámaras de DAZN captaron el momento exacto. El jefe de prensa del club se acercó al delantero francés para indicarle que debía comparecer ante los micrófonos. Mbappé, visiblemente serio, negó con la cabeza y puso rumbo directo al vestuario, esquivando cualquier declaración. Una escena breve, pero suficiente para incendiar las redes sociales.

Un gesto que no gusta

En cuestión de minutos, la actitud del atacante se convirtió en tendencia. Muchos aficionados y analistas interpretaron su reacción como una falta de liderazgo en un momento crítico. En noches como estas, sostienen, es cuando las grandes estrellas deben dar un paso al frente, no esconderse.

Las críticas apuntan a una idea clara: el Real Madrid no solo perdió el partido, también perdió presencia. Y Mbappé, llamado a ser el referente del nuevo proyecto, quedó señalado por su silencio.

Un partido para olvidar

Sobre el césped, el equipo blanco ofreció una de sus versiones más grises de la temporada en la UEFA Champions League. Falto de intensidad, sin claridad en ataque y con graves desajustes defensivos, el conjunto madridista nunca logró imponer su ritmo.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

El rival aprovechó cada duda, cada espacio y cada error. El centro del campo fue superado durante largos tramos, y la defensa mostró una fragilidad impropia de una noche europea. Arriba, Mbappé apenas encontró situaciones favorables y terminó diluido, bien controlado por la zaga rival y frenado por Neuer las veces que pudo disparar.

Arbeloa, en el punto de mira

Pero si hay una figura especialmente señalada tras el encuentro es la de Álvaro Arbeloa. Su planteamiento ha sido duramente cuestionado por la crítica, que lo considera excesivamente conservador y carente de soluciones cuando el partido se torció.

Las decisiones tácticas no surtieron efecto en ningún momento. Los cambios llegaron tarde, el equipo no reaccionó y la sensación fue de desconexión total desde el banquillo. Arbeloa no logró ajustar el sistema ni corregir los problemas evidentes, dejando al equipo a merced del rival. La lectura es dura: el Real Madrid fue superado en todas las líneas y sin capacidad de respuesta. Y eso, en Champions, se paga caro.

Un problema más allá del resultado

La derrota deja secuelas deportivas, pero también abre un debate interno sobre liderazgo y responsabilidad. La imagen de Mbappé evitando a la prensa no ayuda a calmar las aguas. En un club acostumbrado a la exigencia máxima, cada gesto cuenta.