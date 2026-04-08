La Next Star Cup en La Nucía contó con la presencia de 1.200 jugadores de 6 nacionalidades

Esta “Semana Santa” el fútbol base tomó “La Nucía Ciudad del Deporte” con el torreo Next Star Cup, que reunió a 74 equipos de 6 nacionalidades: Italia, México, Singapur, Países Bajos, Inglaterra y España. Más de 1.200 jugadores participaron en este torneo internacional de fútbol base, generando más de 6.000 pernoctaciones y un retorno económico de más de 1 millón de euros, según la organización. Elche, Barça, Athletic Bilbao y América de México fueron los ganadores, destacando los dos subcampeonatos de La Nucía C.F.

Las gradas de los campos de fútbol de “La Nucía, Ciudad el Deporte” estuvieron llenas de público y aficionados del 2 al 5 de abril con la primera edición de la Next Star Cup de futbol. Un torneo que contó con la participación de canteras y academias nacionales tan destacadas como las de FC Barcelona, Real Sociedad, Athletic Club o internacionales como el Como 1907 de Italia, el Ajax de Amsterdam o el Club América de México, que ganó en categoría Sub-14. Destacar la gran actuación del CF La Nucía que rindió a gran nivel, con dos subcampeonatos (en Benjamines e Infantiles), demostrando el gran nivel de la cantera nuciera.

Esta I Next Star Cup de futbol fue organizada por Goal Xperience y Nextera Sport con la colaboración de la concejalía de Deportes y el CF La Nucía.

Ganadores: Elche, Barça, Athletic y América de México

Tras cuatro días de intensa competición el domingo 5 de abril se disputaron las finales, que coronaron a los campeones de las diferentes categorías de la I Next Star Cup de futbol en La Nucía. En Prebenjamín el campeón fue el FC Barcelona y subcampeón el Elche CF, en Benjamines el campeón fue el Elche CF y el subcampeón La Nucía CF, en Alevines el Campeón fue el CD Castellón y el subcampeón Elche CF, en Infantiles segundo año el campeón fue el Real Murcia y subcampeón el Athletic Bilbao, en Infantiles primer año el campeón fue el Athletic Club Bilbao y subcampeón La Nucía CF, en Cadetes segundo año el campeón fue el RSD Alcalá y subcampeón el Elche CF, en Cadetes de primer año el Club América de México fue el campeón y el Parla Escuela subcampeón.

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En Prebenjamín el campeón fue el FC Barcelona. / AYTO. LA NUCÍA

1 millón de impacto económico

Además del valor deportivo, el torneo tuvo también un importante impacto turístico y económico. La organización afirmó que generó 6.000 pernoctaciones durante el torneo que, generando un impacto económico próximo a 1 millón de euros. Al tratarse de futbol base y ser Semana Santa (2 al 5 de abril) hizo que viajarán familiares acompañando a los equipos, potenciando el turismo deportivo a La Nucía y comarca, durante 4 intensos días.