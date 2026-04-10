Andoni Iraola negocia con el Bournemouth... pero todavía no descarta al Athletic Club

El futuro de Andoni Iraola vuelve a situarse en el centro del foco mediático. El técnico vasco, actualmente al frente del AFC Bournemouth, ha reconocido contactos con el club inglés para tratar su continuidad, pero sin avances definitivos. Una situación que, en clave mercado, abre la puerta a múltiples escenarios… incluido un posible regreso al Athletic Club.

“Sí, hemos hablado, pero no hay nada nuevo”, deslizó Iraola en rueda de prensa, dejando claro que la decisión está lejos de cerrarse. Su contrato expira el próximo 30 de junio y, a día de hoy, el banquillo del Vitality Stadium sigue siendo una incógnita.

El Bournemouth aprieta… pero Iraola se toma su tiempo

En el sur de Inglaterra hay optimismo. El Bournemouth quiere renovar a un entrenador que ha cambiado la dimensión del club. En apenas tres temporadas, Iraola no solo ha consolidado al equipo en la Premier League, sino que lo ha llevado a competir por objetivos más ambiciosos, rozando incluso los puestos europeos.

Su impacto va más allá de los resultados. La revalorización de jugadores y el crecimiento colectivo han colocado al técnico guipuzcoano en el radar de clubes más potentes. No es casualidad que su nombre empiece a aparecer en quinielas de equipos con aspiraciones mayores dentro de Inglaterra. Sin ir más lejos, el pasado verano el club vendió jugadores por más de 300 millones de euros, toda una barbaridad. Eso sí, durante las tres temporadas del español en el banquillo de la Premier, son de 465 millones gastados y 377 ingresados.

San Mamés espera movimientos

Mientras tanto, en Bilbao, el tablero empieza a moverse. La confirmada salida de Ernesto Valverde a final de temporadaha activado la maquinaria del Athletic Club, que ya estudia diferentes perfiles para liderar el próximo proyecto. Y no todos son de técnicos españoles ni con experiencia en LaLiga.

Cierto que dos son los favoritos, ambos exjugadores. Iraola destaca con fuerza. No solo por su crecimiento como técnico, sino por su profundo vínculo con la entidad rojiblanca, donde es considerado una figura de referencia tras más de una década como jugador y capitán.

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La alternativa, más cercana, se encuentra en el Rayo Vallecano. Se trata del navarro Iñigo Pérez, también exjugador rojiblanco. Se considera un perfil similar al de Iraola, con la salvedad de que el segundo dio el salto a la Premier y el español, con ofertas, todavía no.