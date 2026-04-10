El delegado del Barça admite que recibía y validaba los informes de los Negreira

Carlos Naval, delegado del primer equipo del FC Barcelona, ha declarado que desde 2014 tenía la competencia de recibir los informes que le enviaban desde el club por correo electrónico sin firmar. Estos informes eran elaborados por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero sobre los árbitros que dirigían los partidos del Barça. En su comparecencia como testigo ante el Juzgado d'Instrucción número 1 de Barcelona por el 'caso Negreira', Naval ha explicado que guardaba estos informes y los ponía a disposición del cuerpo técnico, tanto del primer equipo como del resto de categorías inferiores. Además, los validaba para que pudieran ser facturados.

Según fuentes judiciales, el delegado del Barça ha señalado que en estos informes se hacía una radiografía del árbitro que cada jornada dirigía los encuentros del primer equipo y se remarcaban aspectos como si era muy "tarjetero", si hacía caso al linier, si se podía o no dialogar con él, entre otros. Además, Naval también ha señalado que empezó con esta competencia en 2014, aunque conoce que en 2010 se emitían facturas desde las sociedades de los Negreira Dasnil 95, S.L. y Nilsad, S.C.P. al F.C. Barcelona por este asesoramiento.

Naval ha remarcado que recibía estos informes y los ponía a disposición del cuerpo técnico en la ciudad deportiva del Barça, aunque ha dicho que desconoce si se utilizaron. Ha recordado que el primer equipo juega una media de unos 60 partidos al año. El 13 de marzo de 2023 se encontró esta documentación, unos 600 informes, en el despacho del delegado. Los exentrenadores del Barça Ernesto Valverde y Luis Enrique testificaron no tener conocimiento de estos informes.

El Barça, imputado

Este viernes también ha declarado como imputado el FC Barcelona, ya que se trata de una persona jurídica. Lo ha hecho el tesorero Alfons Castro, quien lleva unos tres meses en el cargo, ya que la junta es provisional a la espera de que tome posesión Joan Laporta y su equipo directivo tras vencer las últimas elecciones. Castro ha respondido a las preguntas del abogado del club y ha remarcado que desde 2010, que entra en vigor la responsabilidad penal de la persona jurídica, el club siempre ha cumplido con la legislación vigente, ya que para eso tienen un departamento de compilance además de hacer controles y auditorías periódicas.

En 2016 el Barça se convirtió en el primer club de fútbol condenado por dos delitos contra Hacienda en los ejercicios 2011 y 2013 en la operación por el fichaje de Neymar por lo que pagó una multa de más de 5,5 millones de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona. Ahora, el 'caso Negreira' se acusa el FC Barcelona por los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental. La fiscalía acusa al club de pagar más de 7 millones de euros en 17 años a Enríquez Negreira para obtener favores arbitrales.

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José María Fuster-Fabra, abogado del expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu, investigado en este procedimiento, ha presentado un escrito en el que solicita la declaración como testigos del exentrenador del Barça B, Gerard López, y del delegado del segundo equipo Antonio Alonso, para que declaren también sobre estos informes respecto de los árbitros. También se está pendiente de entregar en el juzgado el informe del forense que examinó hace unas semanas a Enríquez Negreira, quien sufre un Alzheimer severo.

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