El Real Madrid de Arbeloa, en caída libre y destinado al fracaso
El 'efecto Arbeloa' se evapora después del empate contra el Girona, que deja el título de liga en bandeja al Barça, y a pocos días de intentar remontar en el Allianz Arena contra el Bayern que se antoja improbable
Lo que hace unos meses parecía una marcha firme hacia el título ha terminado por convertirse en un escenario difícil de comprender. El Real Madrid, sólido durante gran parte del curso y dominador de la clasificación, ha perdido pie en el tramo decisivo de la temporada, diluyendo una ventaja en la primera vuelta que parecía suficiente para encarar con tranquilidad el desenlace del campeonato. El empate contra el Girona en el Santiago Bernabéu pone a Arbeloa en una tesitura difícil tras ser la apuesta de Florentino Pérez para sustituir a Xabi Alonso y, salvo reacción milagrosa, todo apunta a ser una temporada de fracaso.
El equipo blanco ha encadenado una serie de resultados inesperados, especialmente ante rivales de menor entidad, que han terminado por abrir la puerta a sus perseguidores. La falta de regularidad, unida a una menor contundencia en las áreas, ha provocado que el margen construido durante meses se evaporara en cuestión de semanas. Mientras tanto, la dinámica en la zona alta ha cambiado por completo. El Barça ha sabido aprovechar el momento, enlazando victorias y mostrando una fiabilidad que contrasta con las dudas instaladas en el conjunto madridista. El cambio de tendencia ha sido tan abrupto como determinante.
Equipo sin hambre
Más allá de los resultados, la sensación es de desconexión en un momento clave. El equipo ha perdido la solidez que le caracterizaba, tanto en defensa como en la gestión de los partidos, y ha dejado escapar puntos en contextos donde antes se mostraba implacable. Esa pérdida de control ha sido clave para entender el giro en la clasificación. Y, en esas, el equipo de Arbeloa pretende ir al Allianz Arena a remontar un 1-2 adverso después de que el Bayern asaltara el Santiago Bernabéu.
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