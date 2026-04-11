Real Madrid TV pierde los papeles y ataca a Alberola Rojas: "No tiene vergüenza"

La polémica acción sobre Mbappé en el minuto 87 del empate entre el Real Madrid y el Girona (1-1) provocó una fuerte indignación en el entorno madridista. Desde Real Madrid Televisión no ocultaron su malestar con la actuación arbitral, cuestionando duramente la decisión de no señalar penalti. Durante la retransmisión, los comentaristas cargaron contra el colegiado Alberola Rojas, poniendo en duda su criterio pese a la intervención del VAR, al considerar que la jugada era lo suficientemente clara como para ser revisada.

"Ese de gris con pantalón negro se supone que es el árbitro. Digo se supone porque a lo mejor es un aficionado que ha saltado al campo... Alberola es ese y está viendo sangrar al futbolista. Lo ha visto el árbitro y el VAR, pero no ha querido llamarlo. No tiene vergüenza, por no decir lo otro de vergüenza", explicaban.

Kylian Mbappé. / Agencias

Tras el encuentro, el canal continuó con su línea crítica. Aprovechando la emisión posterior de la película El hombre del valle maldito, establecieron un paralelismo con la situación arbitral que, a su juicio, está sufriendo el equipo en LaLiga, contraponiéndola con el nivel de los arbitrajes en competiciones europeas como la Champions. "Podríamos decir que LaLiga es el valle maldito por los arbitrajes que estamos sufriendo. El miércoles Champions con arbitrajes como tienen que ser, no como un ultraje", aseguraron.

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Las críticas también se dirigieron al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, a quien instaron a tomar medidas ante lo que consideran un problema estructural dentro del colectivo arbitral. "Si ve Real Madrid Televisión sólo tiene dos alternativas: presentar la dimisión porque las imágenes no mienten o echar del Comité Técnico de Árbitros a todos los hijos de Negreira que siguen ahí".