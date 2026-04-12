Importantísima nueva baja para el Athletic Club - Osasuna
Lisci no pudo contar con el sancionado Boyomo ante el Betis y ahora deberá rehacer de nuevo su once inicial ante los vascos en San Mamés
No termina de dar ese saltito el cuadro de Lisci que le haga pensar más en Europa que en descartar por completo los puestos de descenso. Los rojillos están siendo un cuadro ofensivo y de juego rápido y alegre, pero manteniendo su histórica dureza defensiva. Con una línea de cuatro zagueros como norma, Osasuna forma con Boyomo y Catena como pareja de baile principal y con la opción del canterano Herrando como tercer central de garantías. Ni esta jornada contra el Betis ni la siguiente contra el Athletic podrá dibujar su alineación perfecta.
Ante los andaluces fue baja Boyomo por cumplir ciclo de tarjetas amarillas. El camerunés arrastraba la cuarta cartulina desde el año pasado y es que decidió no limpiarse en el último duelo liguero antes de marcharse a la Copa África para sorpresa de todos. Volverá para San Mamés, pero no formará junto a Catena salvo que el club navarro recurra la amarilla vista por una simple falta.
Minutos después que su compañero fue Jorge Herrando el que vio una polémica cartulina en otra jugada que no generó motivos para tal castigo.
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