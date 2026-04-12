Ferran Torres, entre los 50 máximos goleadores de la historia del Barça

El delantero del Barcelona Ferran Torres, autor este sábado de un doblete en el derbi de LaLiga contra el Espanyol (4-1), suma ya 62 dianas en 201 partidos como azulgrana, lo que le sitúa en el Top-50 de máximos goleadores de la historia del club catalán.

Con sus dos tantos ante el conjunto blanquiazul, Ferran superó de una tacada a Johan Cruyff (60 goles en 180 partidos), José Bravo (60 goles en 139 partidos), Martí Vantolrà (60 goles en 124 partidos) y Marcial Pina (61 goles en 276 partidos).

El punta valenciano se encuentra ahora a solo un tanto de Vicenç Piera y a dos de Chus Pereda y Sagi Barba. Y tiene a 10 goles el Top-40, que abre el argentino Javier Saviola, con 72 dianas.

Su mejor registro goleador en LaLiga

Cuando faltan siete jornadas para el final de LaLiga, el ex del Valencia CF ya ha firmado su mejor registro goleador en esta competición. Y es que, con 14 tantos, supera los 10 que consiguió la temporada pasada.

Además, en el global del curso, el de Foios suma 18 dianas (14 en LaLiga, 2 en la Liga de Campeones, 1 en la Copa y 1 en la Supercopa) y se encuentra a solo un tanto de igualar su mejor temporada como azulgrana, la 2024-25, en la que anotó 19 goles (10 en LaLiga, 6 en la Copa y 3 en la Champions).

Solo Raphinha y Lewandowski han marcado más goles

En el desglose por torneos, Ferran Torres acumula 39 goles en LaLiga en 135 partidos, mientras que en la Liga de Campeones ha marcado 11 en 33 encuentros. En la Liga Europa, su registro es de 2 goles en 8 partidos, mientras que en la Copa del Rey ha firmado 9 tantos en 17 duelos. Finalmente, en la Supercopa de España suma 1 gol en 8 participaciones.

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En la actual plantilla del Barça solo superan al internacional español el brasileño Raphael Dias 'Raphinha' (73 goles) y el polaco Robert Lewandowski (118).