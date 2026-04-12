¡Histórico: Primera mujer en entrenar en una de las cinco grandes ligas!

El fútbol europeo ha vivido un momento histórico tras la decisión del Union Berlín de nombrar a Marie-Louise Eta como entrenadora principal de su primer equipo masculino. La técnica se convierte así en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga, un hito sin precedentes en el fútbol profesional masculino alemán.

La decisión llega en un contexto delicado para el club berlinés, que atraviesa una mala racha de resultados. La derrota reciente precipitó la destitución del anterior técnico, lo que abrió la puerta a Eta, quien formaba parte del cuerpo técnico y asume ahora el cargo de manera interina hasta final de temporada.

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Objetivo: conseguir la permanencia

A sus 34 años, la entrenadora afronta el reto de estabilizar al equipo y asegurar la permanencia en la máxima categoría. Su nombramiento no solo responde a una necesidad deportiva inmediata, sino que también supone un paso importante hacia la igualdad en el fútbol profesional.