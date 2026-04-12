Pellegrini en su peor momento: siete partidos sin ganar y el Real Betis se 'desploma' en la lucha por la Champions

El empate del Real Betis Balompié ante CA Osasuna (1-1) ha encendido todas las alarmas en el conjunto verdiblanco. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini atraviesa su peor momento de la temporada justo en el tramo decisivo del campeonato, acumulando siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria en LaLiga EA Sports. Una dinámica preocupante que amenaza seriamente su objetivo prioritario: asegurar la quinta plaza que podría dar acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Una racha que recuerda a los peores tiempos

No es solo la falta de victorias lo que inquieta en Heliópolis, sino la dimensión histórica del bache. El Betis no encadenaba una racha tan negativa desde 2016, cuando el equipo atravesaba una profunda crisis deportiva bajo la dirección de Juan Merino. Aquella etapa quedó marcada como uno de los momentos más inestables del club en la última década, y ahora los paralelismos empiezan a ser inevitables.

Desde el pasado mes de marzo, el conjunto sevillano ha sumado únicamente 4 de los últimos 18 puntos posibles, lo que le convierte en el 18º equipo de Primera División en rendimiento en ese periodo. Solo RCD Espanyol y Athletic Club presentan registros peores en ese tramo reciente, un dato que refleja el preocupante desplome competitivo del equipo.

PAMPLONA, 12/04/2026.- El árbitro Sesma Espinosa (c), conversa con Bellerin (d) y García (i), tras pital penalti en favor del equipo rojillo durante el partido de Liga que Real Betis y Osasuna disputan este domingo en el estadio de El Sadar. EFE/Jesús Diges / Jesús Diges / EFE

Empates que saben a derrota

La secuencia de resultados evidencia un patrón claro: incapacidad para cerrar partidos. Empates ante Rayo Vallecano, Sevilla FC, RC Celta de Vigo, RCD Espanyol y CA Osasuna, junto a derrotas frente a Getafe CF y Athletic Club, han configurado una racha que ha dilapidado buena parte del colchón que tenía el Betis en la clasificación.

Espanyol - Betis. / Julio Munoz / EFE

En El Sadar, el equipo mostró una versión irregular. El tanto de Abde Ezzalzouli permitió adelantarse, pero el conjunto navarro logró igualar en un partido marcado por la polémica arbitral. Más allá de las decisiones discutidas, la sensación general es que el Betis volvió a dejar escapar una oportunidad clave.

La quinta plaza, en serio peligro

Las probabilidades actualizadas reflejan el cambio de tendencia en la lucha por Europa. El Betis mantiene un 48,67% de opciones de acabar quinto, pero su ventaja se ha reducido considerablemente. El RC Celta de Vigo ya alcanza el 37,07%, mientras que Getafe CF (6,61%) y Real Sociedad (6,39%) siguen al acecho.

Especialmente preocupante es la presión del Celta, que podría recortar aún más distancias en caso de imponerse a un rival de la zona baja. El margen de error del Betis se ha reducido prácticamente a cero, obligando al equipo a reaccionar de inmediato si quiere mantener su posición privilegiada.

Pellegrini, ante su mayor desafío

La actual situación supone el mayor reto para Manuel Pellegrini desde su llegada al banquillo verdiblanco. El técnico chileno, que ha sido sinónimo de estabilidad y crecimiento en los últimos años, se enfrenta ahora a una crisis de resultados que amenaza con empañar una temporada que parecía encaminada al éxito.

Guido Rodríguez junto a Pellegrini. / EFE

Más allá de los números, el equipo transmite dudas en momentos clave, con dificultades para sostener ventajas y una preocupante falta de contundencia tanto en defensa como en ataque. La gestión emocional del vestuario será determinante en este tramo final.

Un final de temporada al límite

El Betis encara las últimas jornadas con la obligación de reencontrarse con la victoria. La lucha por Europa está más abierta que nunca y cada punto será decisivo en una clasificación extremadamente ajustada. Lo que hace apenas unas semanas parecía un objetivo encarrilado, hoy se ha convertido en una carrera contrarreloj.

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El margen existe, pero la tendencia es negativa. Si el conjunto verdiblanco no logra revertir la dinámica de inmediato, la quinta plaza podría escapar y con ella una oportunidad histórica de regresar a la élite del fútbol europeo.