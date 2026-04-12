Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

‘Punt a punt’ retransmet el transcendental Llevant-Getafe

Un partit clau per la permanència que es podra seguir en directe dilluns a les 20.30 hores, respectivament

Imagen de archivo del Ciutat de València. / LUD

Redacción SD

València

El programa d’À Punt Ràdio que encapçala Luis Urrutia reprén les seues retransmissions després d’una Setmana Santa plena d’actualitat esportiva. Punt a punt començarà este dissabte 11 d’abril a les 12 del matí amb el partit de la jornada, en directe des del Martínez Valero amb l’enfrontament Elx-València. Un partit clau per a la supervivència de l’equip il.licità en primera divisió.

A continuació podrem seguir els play-offs de voleibol amb el Léleman Conqueridor-Melilla i el derbi del nostre rugbi entre Les Abelles i el València Rugbi Club. El programa inclourà tot el futbol regional, el poliesportiu i tota l'actualitat esportiva.

El diumenge 12 d’abril el programa arrancarà a migdia amb futbol de primera i l’enfrontament Athletic de Bilbao-Villarreal, el partit de segona: Mirandés-Castelló, el de primera federació Hércules-Atlético Sanluqueño, el de segona federació Alcoyano-Terrassa i el de tercera federació: Vall d'Uixó-Roda. Un carrusel que l’equip de Punt a punt seguirà sense perdre’s cap detall.

A més, podrem seguir en directe el que passe a la lliga ACB amb l’Unicaja-Valencia Basket i la lluita per l'ascens a ASOBAL entre el Fertiberia Port Sagunt i l'Eivissa.

El dilluns 13, festivitat de Sant Vicent Ferrer, el programa oferirà des de les 8 i mitja de la vesprada el partit de primera divisió entre el Llevant i el Getafe, en directe des del Ciutat de València amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Vicent Latorre, Juan Luis Mora, Carlos Urrutia i la conducció de Salva Folgado. El Llevant busca fer un pas cap a la salvació i ho fa amb els micròfons de Punt a punt en directe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents