‘Punt a punt’ retransmet el transcendental Llevant-Getafe
Un partit clau per la permanència que es podra seguir en directe dilluns a les 20.30 hores, respectivament
El programa d’À Punt Ràdio que encapçala Luis Urrutia reprén les seues retransmissions després d’una Setmana Santa plena d’actualitat esportiva. Punt a punt començarà este dissabte 11 d’abril a les 12 del matí amb el partit de la jornada, en directe des del Martínez Valero amb l’enfrontament Elx-València. Un partit clau per a la supervivència de l’equip il.licità en primera divisió.
A continuació podrem seguir els play-offs de voleibol amb el Léleman Conqueridor-Melilla i el derbi del nostre rugbi entre Les Abelles i el València Rugbi Club. El programa inclourà tot el futbol regional, el poliesportiu i tota l'actualitat esportiva.
El diumenge 12 d’abril el programa arrancarà a migdia amb futbol de primera i l’enfrontament Athletic de Bilbao-Villarreal, el partit de segona: Mirandés-Castelló, el de primera federació Hércules-Atlético Sanluqueño, el de segona federació Alcoyano-Terrassa i el de tercera federació: Vall d'Uixó-Roda. Un carrusel que l’equip de Punt a punt seguirà sense perdre’s cap detall.
A més, podrem seguir en directe el que passe a la lliga ACB amb l’Unicaja-Valencia Basket i la lluita per l'ascens a ASOBAL entre el Fertiberia Port Sagunt i l'Eivissa.
Duel brutal per la salvació
El dilluns 13, festivitat de Sant Vicent Ferrer, el programa oferirà des de les 8 i mitja de la vesprada el partit de primera divisió entre el Llevant i el Getafe, en directe des del Ciutat de València amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Vicent Latorre, Juan Luis Mora, Carlos Urrutia i la conducció de Salva Folgado. El Llevant busca fer un pas cap a la salvació i ho fa amb els micròfons de Punt a punt en directe.
- Final | Elche - Valencia: El Valencia no supo al principio y no pudo al final (1-0)
- La imagen de la vergüenza y que saca los colores al Valencia CF. ¡No te la pierdas!
- Alineaciones probables del Elche - Valencia de LaLiga en el Martínez Valero
- Posibles rivales del Valencia Basket y fechas de los Playoffs de Euroliga
- ¿Por qué no se paró el juego con Cömert en el suelo? Corberán responde
- Ibon Navarro sobre el Valencia Basket: 'Ahora no hay un equipo en Europa con un baloncesto mejor
- Lucas Beltrán: 'Es una mierda
- Al Roig Arena, con menos de 15 días