Fichaje para el Real Madrid: ¡Florentino Pérez trae de vuelta a Toni Kroos!

Ha llovido mucho desde que Toni Kroosse fuera del Real Madrid para colgar las botas. Fue una decisión sorprendente, ya que todavía tenía edad y ritmo como para aguantar un par de temporadas más. No quiso y un curso después se marchó del Santiago Bernabéu Luka Modrid, su compañero más habitual en la sala de máquinas blanca. Básicamente cambió a Kroos y Modric por Camavinga y Tchouameni. Demasiado brusco, sobre todo cuando Florentino no hizo caso a Xabi Alonso en su deseo de fichar a Zubimendi, quien dejó de esperar al Real Madrid para marcharse al Arsenal.

El centrocampista alemán no solo era un organizador de juego: era el metrónomo del equipo, el equilibrio perfecto entre talento, inteligencia y liderazgo. Los resultados han evidenciado ese vacío: el equipo ha perdido control en el centro del campo y, en muchos tramos, identidad competitiva. Y quizá por parte de ese perfil ha adelantado el diario AS las intenciones del club de reclutarle de nuevo. Evidentemente no como jugador, que lo mismo mejoraría lo presente, pero sí como hombre de club en el día a día de la entidad y en relación con despachos y vestuario.

Leyenda en el Santiago Bernabéu

Hablar de Kroos es hablar de una de las mayores leyendas recientes del club. Llegó en 2014 procedente del Bayern de Múnich por apenas 25 millones de euros y acabó convirtiéndose en una pieza histórica. Dejando de lado sus actuaciones en Alemania o con su selección, sus números con el Real Madrid hablan por sí mismos:

465 partidos con el Real Madrid

28 goles

99 asistencias

22 títulos oficiales

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, antes del inicio del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions. / Kiko Huesca / EFE

Kroos, un fichaje estratégico para el futuro

En tiempos donde los grandes fichajes suelen medirse en millones, Florentinohabría decidido reforzar otra zona del club sin necesidad de traspaso. Y es que no quiere que le vuelva a pasar lo mismo que con Xabi Alonso, al que algunos jugadores del vestuario le hicieron la cama y, cansado de ello, decidió dimitir. De una manera u otra, las leyendas nunca se marchan del todo. Y esto va tanto por Alonso como por Kroos. Ya veremos el resultado en el futuro.