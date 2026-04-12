Ederson golpea una cámara en pleno partido... por acercarse demasiado

Nadie discute la calidad de Ederson. El guardameta brasileño no es el que era en sus mejores tiempos en el Manchester City y quizá por eso se tuvo que marchar a Turquía. Ofertas no le faltaron, pero capaces de pagar dichas nóminas no había ninguna en las grandes ligas.

El guardameta brasileño es una de las estrellas de la Superliga turca. El meta es pieza indiscutible en el Fenerbahçe, donde ya ha mostrado varias veces su carácter.

Noticias relacionadas

Supuesto objeto de la grada...

La última la vivimos este sábado durante el Kayserispor - Fenerbahçe que terminó con goleada (0-4) para los visitantes. Presuntamente un objeto fue lanzado desde la grada y golpeó la cara de Ederson, que se fue al suelo tapándose la cara. La cámara de televisión se acercó mucho al internacional brasileño, a poco menos de un metro. El portero no se lo tomó bien y la golpeó, levantándose automáticamente después. Se ve que realmente el objeto lanzado no le hizo mucho daño... pero la imagen ya se ha hecho viral.