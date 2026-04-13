La afición del Cádiz CF se moviliza en masa contra su máximo accionista

La agrupación de aficionados del Cádiz CF Plataforma 1910 reunió ayer domingo a miles seguidores del equipo amarillo en los alrededores del Nuevo Mirandilla en la previa del duelo ante el FC Andorra. La concentración sirvió como muestra de rechazo a la gestión de la directiva encabezada por Manuel Vizcaíno, presidente y máximo accionista desde 2014, y Rafael Contreras. La movilización, impulsada a través de redes sociales, se produjo en un momento delicado para el equipo, inmerso en una mala dinámica de resultados que le acerca a los puestos de descenso de LaLiga Hypermotion a Primera Federación.

El malestar de aficiones como la del Valencia CF o el Sevilla FC, en Primera división, también late en clubes con un pasado en la élite que se encuentran en Segunda, entre ellos, el Real Zaragoza o el mismo Cádiz.

La movilización, impulsada a través de las redes sociales, se produjo en un momento delicado para el equipo, inmerso en una mala dinámica de resultados que le acerca a los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion.

La Plataforma 1910, creada recientemente y respaldada por más de 40 peñas y colectivos, nace con el objetivo de canalizar el descontento de parte de la afición y promover un cambio en la dirección del club. El grupo ha asegurado que trabajará en distintas iniciativas, tanto públicas como internas, para reforzar la presión sobre la actual cúpula, al tiempo que busca ampliar su base social en las próximas semanas. "Este domingo tenemos una cita para gritarles con fuerza: FUERA DEL CÁDIZ. Porque hay que echarlos. ¡Acude y difunde!", alentaban.

Noticias relacionadas

El color amarillo, como en València contra los Lim y en Sevilla frente a Del Nido jr., simboliza en Cádiz no solo la camiseta del equipo, sino la lucha contra unos dirigentes que hunden al equipo.