El tiempo le da la razón a Xabi Alonso, que apunta a un grande de Europa

La figura de Xabi Alonso vuelve a ganar peso en el panorama europeo sin necesidad de hacer ruido. Tras su salida del Real Madrid después de la Supercopa, el técnico se ha mantenido en un discreto segundo plano, alejado del foco mediático y centrado en descansar junto a su familia. Sin embargo, el paso del tiempo está reforzando su posición.

El conjunto blanco no ha logrado enderezar el rumbo desde su destitución: eliminado de la Copa, descolgado en Liga y obligado a una hazaña en Champions. Un escenario que alimenta el debate en torno a su salida y pone en cuestión que el problema fuese únicamente el entrenador.

Kylian Mbappe and Vinicius Junior of Real Madrid CF protest during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Bernabeu stadium on April 10, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 10/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo no ha frenado la caída. Más bien al contrario: el equipo ha entrado en una dinámica claramente descendente, con peores resultados y sensaciones cada vez más preocupantes, lo que refuerza la idea de que el Madrid ha ido perdiendo solidez con el paso de las semanas.

En paralelo, el nombre de Xabi sigue muy presente en las agendas de varios grandes de Europa. Su perfil continúa siendo altamente valorado y su situación, libre, lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de ignorar. Especialmente en el Liverpool FC, según apunta el diario AS, donde la irregular temporada y los cambios estructurales abren la puerta a un relevo en el banquillo.

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Figura indirectamente reforzada

Así, mientras el Madrid se juega el curso, el técnico tolosarra observa desde la distancia cómo su figura se revaloriza. El paso de las semanas puede terminar dándole la razón: cuanto peor le vaya a su exequipo, más fuerza gana la idea de que su salida no solucionó los problemas de fondo.