CEO del Betis: "¿Perder con el Elche? Ojalá que lleguemos sin jugarnos los puntos"

La alineación del Atlético de Madrid el pasado fin de semana en el Sánchez Pizjuán, donde perdió contra el Sevilla FC con un once plagado de canteranos, continúa dando de qué hablar en diferentes puntos del país. Equipos como los valencianos Elche y Levante, además de Mallorca, Alavés u Oviedo, se sintieron perjudicados por un encuentro en el que los atléticos tenían más la cabeza en la vuelta de los cuartos de final de la Champions -esta noche en el Metropolitano ante el FC Barcelona- y la final de Copa que en competir por los puntos en Nervión.

Los sevillistas ganaron tres puntos y aire puro en la carrera por la salvación, en la que se han puesto con 34 puntos, dejando por detrás a Alavés y Elche, con 33 y 32 unidades, respectivamente. Lo sucedido en el Pizjuán no ha gustado a los rivales del Sevilla implicados en la permanencia. Por ejemplo, el presidente del Levante, Pablo Sánchez, se mostró crítico en la previa del choque de los levantinista en la noche del lunes ante el Getafe CF.

Las críticas, incluso, se han escuchado en la capital andaluza, donde, cómo no, el eterno rival de los sevillistas, el Real Betis, ha alzado la voz. Preguntado en Radio Sevilla, el CEO de los béticos, Ramón Alarcón, dijo que en Nervión tuvieron "suerte con el calendario". "Entiendo la alineación del Atlético, y que un equipo que tiene pronto un partido clave meta menos la pierna... claro, también entiendo el enfado de otros equipos", comentó.

El Betis, ante de la final de Copa contra el Valencia

Poco antes de la final de Copa frente al Valencia en 2022, el Betis vivió una experiencia parecida frente al Elche. Una cita en la que Manuel Pellegrini apostó claramente por las rotaciones y el triunfo cayó del lado ilicitano. "Yo recuerdo que en esa misma semana, en aquel partido contra el Elche lo hicimos con cinco o seis titulares para ganar el partido. Perdimos, pero tuvimos ocasiones", indicó sobre un partido en el que el entrenador chileno dejó en el once a Bartra, Pezzella, Canales, Junami y Fekir, titulares el 23 de abril en La Cartuja ante el Valencia.

Esta noche, en el Atlético solo repite el portero Musso en la Champions en comparación con la alineación, con cuatro jugadores de Primera RFEF, que Diego Simeone sacó en Sevilla.

Finalmente, llegó la pregunta del morbo: Llegadas las últimas jornadas, ¿el Betis bajaría la intensidad y se dejaría perder con el Elche (jornada 36) para perjudicar al Sevilla? "¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos. Será señal de que hemos afianzado esa quinta plaza. Si eso ocurre, Manuel (Pellegrini) le dará el premio a los menos habituales, como hace siempre. Que los béticos disfruten de lo que quieran disfrutar. ¿Hacer un Simeone? No creo que sean comparables", respondió Alarcón.

Noticias relacionadas

Si se espera con morbo ese Betis-Elche, todavía puede tener más el Betis-Levante de la jornada final de LaLiga. Antes, el jueves 23 de abril, el conjunto granota recibe al Sevilla con el objetivo de ganar y quedarse a dos puntos del conjunto entrenado por Luis García.