La imagen de la acción entre Musso y Fermín. ¡No apta para aprensivos!

El Atlético de Madrid y el Barcelona se citaban en cuartos de Champions en la vuelta de la competición europea. En la ida, el resultado había sido de 0-2 para los rojiblancos, lo que obligaba al conjunto azulgrana a arriesgar desde el inicio si quería tener opciones reales de clasificación. El ambiente era de máxima tensión, con un Barça decidido a volcarse en ataque desde el primer minuto.

En los primeros 25 minutos, el cuadro de Hansi Flick respondió con autoridad y logró colocarse 0-2, igualando la eliminatoria. El primer tanto llegó tras un grave error de Lenglet que aprovechó Lamine Yamal para batir al portero. Poco después, Ferran anotó el segundo tras un pase excelente de Olmo, culminando una jugada que reflejaba la intensidad y determinación del Barcelona en ese arranque.

Cuando el Barcelona había igualado todo, llegó una de las acciones más impactantes del partido. Lamine Yamal dejó completamente solo a Fermín con un gran pase que podía significar el 0-3, pero la jugada terminó de la peor manera posible. En el intento de remate, Fermín chocó de forma tremenda con Musso, el portero argentino. La imagen dolía solo de verla: el guardameta impactó con los tacos de su bota en la cara del andaluz y, para colmo, Fermín acabó golpeándose con el rostro contra el suelo.

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A pesar del durísimo golpe, Fermín pudo continuar sobre el terreno de juego. Sin embargo, apenas unos segundos después de su reingreso, Lookman marcó para el Atlético de Madrid y puso el 1-2 en el marcador. Ese tanto devolvía la ventaja a los rojiblancos en la eliminatoria y enfriaba el impulso del Barcelona. Con ese resultado se llegó al descanso, dejando todo abierto para una segunda mitad cargada de tensión.