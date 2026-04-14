Hacienda deberá pagar más de 3 millones de euros a un exjugador del Real Madrid

James Rodríguez ha conseguido una victoria clave lejos del césped. La Audiencia Nacional española ha resuelto a su favor un prolongado litigio contra la Agencia Tributaria, que deberá devolverle más de tres millones de euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2014.

El tribunal concluye que las pretensiones de Hacienda carecían de base legal y que el jugador no era residente fiscal en España durante ese año.

El origen del conflicto: 2014, el año del salto al Real Madrid

El enfrentamiento judicial se remonta a 2014, cuando James pasó del Mónaco al Real Madrid tras su brillante actuación en el Mundial de Brasil. Hacienda sostenía que el colombiano ya era residente fiscal en España y que debía tributar allí por todos sus ingresos.

James Rodríguez y Dani Fonseca / Club León

La defensa del futbolista, sin embargo, acreditó que pasó más de 183 días en el Principado de Mónaco, lo que lo situaba legalmente bajo la jurisdicción tributaria monegasca. La Audiencia Nacional ha dado por válidas estas pruebas, certificando que en 2014 residió 202 días en Mónaco.

La desestimación de las acusaciones

La sentencia desmonta las acusaciones de evasión fiscal que pesaban sobre el jugador. Los magistrados concluyen que la Agencia Tributaria aplicó criterios erróneos al intentar gravar ingresos que no correspondían a España por cuestión de residencia y tiempos.

En ese ejercicio, James había percibido 2,2 millones del Mónaco, 4,3 millones del Real Madrid y 11 millones en derechos de imagen, cantidades que Hacienda pretendía incluir en su base imponible española. Como ocurrió previamente con Xabi Alonso, Hacienda perdió el juicio al tener razón el futbolista.

Un alivio económico y simbólico

Con esta resolución James Rodríguez, actual jugador del Minnesota United, cierra un capítulo amargo de su etapa en el fútbol europeo.

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El reembolso millonario supone no solo un alivio financiero, sino también una reivindicación de su imagen pública. El fallo confirma que no hubo irregularidades en su conducta tributaria y que, como en el terreno de juego, una defensa sólida y el respeto a las reglas pueden cambiar el resultado del partido.