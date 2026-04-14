Intereses mareantes por una pieza clave para Pellegrini en la previa del Real Betis - Sporting de Braga

El mercado de fichajes empieza a moverse alrededor del Real Betis, y uno de los nombres propios es Sergi Altimira. El centrocampista catalán se ha convertido en un activo importante para la entidad verdiblanca, tanto por su rendimiento como por su potencial económico de cara al próximo verano.

En este contexto, el Sporting CP ha puesto sus ojos en el pivote como posible recambio de Morten Hjulmand, cuya salida podría dejar una importante cantidad en las arcas del club portugués, según 'Estadio Deportivo'. La operación dependerá en gran medida de ese efecto dominó, ya que el conjunto lisboeta espera ingresar una cifra elevada por su capitán antes de lanzarse a por sustitutos.

Plusvalía a la vista

Altimira no es un desconocido en el mercado internacional. Tal y como desvela 'Estadio Deportivo', las últimas ventanas ya despertó el interés de clubes como Ajax, Galatasaray o Leipzig, aunque ninguna propuesta llegó a satisfacer al Betis. La entidad sevillana, consciente del valor creciente del futbolista, lo ha tasado en torno a los 25 millones de euros, una cifra que permitiría generar una importante plusvalía tras su fichaje por apenas 1,8 millones.

Noticias relacionadas

Sergi Altimira celebrando un gol contra el RCD Mallorca / EFE

Por ahora, eso sí, no existe una oferta formal sobre la mesa. Desde el entorno del jugador aseguran que todo se encuentra en fase de sondeos, mientras el futbolista sigue centrado en los objetivos deportivos del equipo, con la lucha por Europa como prioridad. El próximo mercado estival se presenta, por tanto, como un escenario clave para definir el futuro de Altimira, en una operación que puede marcar parte de la planificación deportiva del Betis.