El 'palo' de Kompany al Real Madrid por su arrogancia

Las palabras de Vincent Kompany en la rueda de prensa previa al partido contra el Madrid no son casuales ni inocentes. Cuando el técnico del Bayern de Múnich señala que “todos los equipos tienen esas historias”, está desmontando, con elegancia, uno de los grandes relatos que envuelven al Real Madrid: el de la remontada como patrimonio exclusivo. Las palabras de Arbeloa en su comparecencia previa delatan la arrogancia blanca: "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. No sé cuántos equipos pueden decir que han ganado 15 Champions", aseguró.

Kompany, sin confrontar directamente, ha puesto el dedo en la llaga. Ha rebajado la mística a su justa medida y ha recordado que el fútbol no entiende de relatos heredados. Que las remontadas no son una cuestión de ADN, sino de juego, acierto y contexto. Y que, por mucho que el Madrid haya hecho de lo improbable una costumbre, no hay nada más peligroso que creer que va a ocurrir siempre. "Esas historias, de remontadas, no son reales, cúales son las de otros equipos, la del Barcelona, el Liverpool, el Bayern... todos los equipos pueden contar esas historias cuando lograron algo excepcional. Creo al Real Madrid cuando piensan que pueden lograr esa remontada, pero yo quiero ganar, antes del partido no me influye nada", dijo.

Porque en el entorno blanco, esa narrativa ha dejado de ser historia para convertirse casi en dogma. Cada eliminatoria adversa se afronta desde la convicción de que el pasado se repetirá por inercia, como si el escudo, por sí solo, inclinara el resultado. La Champions del Madrid no se explica, se invoca. Y ahí es donde aparece el matiz que introduce Kompany: la épica existe, sí, pero no es monopolio de nadie. El problema es que esa fe, llevada al extremo, roza la arrogancia. El Madrid ha construido una identidad competitiva formidable en Europa, pero también una sensación de superioridad que a veces le hace despreciar el contexto real de los partidos. No siempre hay remontada porque no siempre hay argumentos futbolísticos para sostenerla. Y sin embargo, el discurso se mantiene: si es Champions y es el Bernabéu, todo es posible.

Noticias relacionadas

Relato que cansa

Esa idea, repetida durante años, ha terminado generando una peligrosa distorsión. Más que competir, el Madrid parece esperar que el partido le pertenezca por historia. Más que analizar al rival, se mira a sí mismo. Y ahí es donde equipos como el Bayern encuentran una grieta: en la diferencia entre la fe y la realidad. En ese equilibrio entre historia y presente se mueve la eliminatoria. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, el rival no solo no cree en la remontada blanca… sino que cuestiona abiertamente que sea algo tan excepcional.