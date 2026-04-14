¡Se acabó la espera! El regreso de Isco con el Real Betis es inminente

El regreso de Isco es la noticia que lleva esperando el Real Betis prácticamente toda la temporada. El futbolista malagueño sufrió el pasado mes de noviembre una lesión de tobillo que se ha ido complicando con el paso de los meses y, desde entonces, no ha podido regresar a los terrenos de juego.

Ahora, con la temporada entrando en su fase decisiva en todas las competiciones, Isco parece estar entrando, por fin, en la fase final de su recuperación y su regreso a una convocatoria, ahora sí, parece cuestión de días. El centrocampista lleva ya algunas semanas entrenando junto al resto de sus compañeros, pero el club, vista la dificultad de la lesión, no ha querido correr ningún riesgo con una convocatoria precipitada. Esta semana está transcurriendo de nuevo sin problemas y pronto se tomará la decisión de que vuelva a vestirse de corto.

¿Cuándo puede reaparecer Isco?

Según informa Estadio Deportivo, la intención del Betis es la de que forma parte de la convocatoria para el partido de vuelta de cuartos de final de Europa League frente al Sporting de Braga, no para disputar minutos pero sí para que empiece a recuperar la dinámica del equipo.

Si todo sigue según lo previsto, la reparición definitiva de Isco podría darse en la próxima jornada liguera frente al Girona o, pocos días más tarde, ante el Real Madrid. Sea cuando sea, lo que está claro es que ya falta muy poco para volver a disfrutar de Isco Alarcón vestido de corto.

El regreso que quiere todo el fútbol español

El fútbol español se prepara para recuperar a uno de sus talentos más creativos. Isco Alarcón está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego tras superar un prolongado periodo de lesión que lo ha mantenido alejado de la competición durante buena parte de la temporada.

El centrocampista, conocido por su visión de juego, capacidad para filtrar pases y desequilibrio en espacios reducidos, afronta la recta final de su recuperación con optimismo. Fuentes cercanas al entorno del jugador apuntan a que su vuelta podría producirse en las próximas semanas, coincidiendo con un tramo decisivo del calendario, donde su aportación podría resultar clave.

Isco con la camiseta del Betis / EFE

Durante su ausencia, su equipo ha acusado la falta de un perfil creativo capaz de marcar diferencias entre líneas. Isco no solo aporta calidad técnica, sino también experiencia en escenarios de alta exigencia, lo que podría convertirse en un factor determinante en los objetivos del club para esta campaña.

El propio futbolista ha compartido en redes sociales imágenes de su proceso de recuperación, evidenciando un estado físico cada vez más cercano al óptimo. Los servicios médicos, por su parte, mantienen la cautela habitual en este tipo de lesiones, priorizando una reincorporación progresiva que evite recaídas.

La expectación entre la afición es notable. El regreso de Isco no solo supone la recuperación de un jugador importante, sino también la posibilidad de devolver al equipo una identidad futbolística más elaborada y ofensiva.

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Si los plazos se cumplen, su vuelta podría coincidir con partidos de máxima exigencia, donde su talento y capacidad para decidir encuentros podrían marcar la diferencia. El fútbol español, mientras tanto, aguarda el regreso de uno de sus últimos grandes exponentes del juego creativo.