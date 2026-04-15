¿Quién se ligó a quién? 'Match' entre periodista y fanática de Boca Juniors en pleno directo
El momento entre un reportero y una seguidora de Boca Juniors está dando la vuelta al mundo y ha provocado muchas cuestiones, como quien está más interesado en el otro
El mundo del fútbol da para mucho. Análisis de la previa de los encuentros, análisis posterior, la crónica... Muchas horas para pensar en el juego, pero también hay tiempo para el amor. O al menos para un buen momento de química entre dos personas antes de un apasionante duelo de la Copa Libertadores. Eso es lo que sucedió en el Boca Juniors - Barcelona SC. El periodista Nico Lauces de Azz estaba realizando las típicas notas fuera del choque cuando encontró a una seguidora que parecía, según el propio Nico, periodista. Desde los primeros compases se pudo observar la química y además la conversación quedaba muy distendida y entretenida. Todo entorno a Boca Juniors, pero con la sensación de estar 'flirteando' entre los dos. De manera super educada, eso sí.
El reportero preguntó a la entrevistada, que se llama Daniela, que de dónde era y casualmente saltó la sorpresa. Ambos eran de la misma zona, de Lanús. Acto seguido y para ir terminando la entrevista, Nico le preguntó a 'Dani' que si seguía a la cuenta de Azz. Y ella sacó rápidamente el móvil para darle 'Follow' a la cuenta del programa. Eso sí, él muy educado y para que no pareciera que estaba 'lanzando la caña', optó por dejar claro que se refería al programa. "Aclaro esto porque al otro lado van a decir que te estoy pasando mi instagram", reconocía él. Y ahí ella salió al quite. "Igual no me molesta si me lo pasás", respondió. Él quiso escucharlo por segunda vez para decir, "¿cómo?". Después de asegurarse llegó el "no me importa si me lo pasás".
Ahí Nico fue con todo. No desaprovechó el pase de la muerte que le metió al segundo palo Daniela. "Aborto misión de Azz muchachos. Van a saber entender". Al final se despidieron con un beso, él con un "Dani, un gusto" y ella con un "aguante Boca". La gente ya está pendiente de saber qué ha sido de esa historia de un posible amor que se fraguó fuera del estadio de Boca Juniors y que dejó en vivo un flirteo espectacular. La gran duda es. ¿Quién se ligó a quién?
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